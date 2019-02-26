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Vatikan: "Kardinal Pell’in suçlu bulunması haberi üzücü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi’nin 3.

Vatikan: "Kardinal Pell’in suçlu bulunması haberi üzücü"

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi’nin 3. en büyük Kardinali George Pell’in çocuk tacizinden suçlu bulunmasıyla ilgili haberlerin üzücü olduğu bildirildi.
Vatikan sözcüsü, Kardinal George Pell’in Avustralya’daki kilise korosundaki çocukları tacizinden suçlu bulunmasıyla ilgili üzücü haberlerin herkesi şoke ettiğini açıkladı. Sözcü, Kardinal’in masum olduğunu yinelediğini ve kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.

Papa Francis ihtiyati tedbirleri onayladı
Papalık Sözcüsü Alessandro Gisotti, bugün Vatikan’da gazetecilere açıklamada bulundu ancak soruları kabul etmedi. Gisotti, Papa Francis’in, Pell’e karşı kilise ayini gerçekleştirmek ve çocuklarla bağlantı kurmak da dahil önceden alınmış olan ihtiyati tedbirleri onayladığını söyledi.

Davası temyiz mahkemesinde davası görülecek
Bir zamanlar Vatikan’ın hazinesinden sorumlu olan George Pell, 1996 yılında Melbourne başpiskoposu olarak atanmasından hemen sonra 16 yaşından küçük 4 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunmuştu. Kararın verilmesinin ardından dizinden ameliyat olması için kefaletle serbest bırakılan Kardinal Pell’in davası yarın temyiz mahkemesinde görülecek.

Yayın yasağı kaldırıldı
Kardinal George Pell’in davasının yayın yasağı bu sabah mahkeme başkanı yargıç Peter Kidd tarafından kaldırıldı. Melbourne bölge mahkemesi jürisi geçtiğimiz 11 Aralık’ta Kardinal George Pell’i oy birliğiyle suçlu bulmuştu ancak yayın yasağı konulduğu için karar bugüne kadar açıklanamamıştı. Jüri zanlıyı Ağustos ayında 5 çocuk taciz suçundan yargılamış davanın yeniden görülme kararı alınmıştı.

Vatikan:

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