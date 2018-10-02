Vatikan'a çocuk istismarını örtbas suçlaması

Hristiyan din adamları tarafından cinsel istismara uğramış kişilerin kurduğu Papaz İstismarını Bitirme (ECA) derneğinin kurucu üyelerinden Francesco Zanardi, Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı vakalarına ilişkin, “St. Pius X Pre-Seminary’ye ilişkin vaka, Vatikan tarafından iki kez örtbas edildi. Taciz zanlısı şu an Como’da papazlık yapıyor ve hiç cezalandırılmadı. Papa Franciscus, dünya çapındaki bu sorunu çözeceğini vadediyor ama kendi küçük devletinin içinde bile çözemedi.” dedi.

Zanardi, Roma’da düzenlediği basın toplantısında, Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya’da Katolik Kilisesi’nin "düzgünce ele almakta başarısız olduğu" 4 büyük istismar vakasına dair kanıtları olduğunu ifade eden Zanardi, vakaları Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano’nun Vatikan’a yönelik suçlamalarına benzetti.

Vakaların Vatikan’ın içindeki bir okul (St. Pius X Pre-Seminary), Verona’da işitme engellilere yönelik bir enstitü (Istituto Antonio Provolo) ile Milano ve Napoli piskoposluk bölgelerindeki papazlar Mauro Galli ile Silverio Mura ile alakalı olduğunu dile getiren Zanardi, "St. Pius X Pre-Seminary’ye ilişkin vaka, Vatikan tarafından iki kez örtbas edildi. Taciz zanlısı şu an Como’da papazlık yapıyor ve hiç cezalandırılmadı. Papa Franciscus, dünya çapındaki bu sorunu çözeceğini vadediyor ama kendi küçük devletinin içinde bile çözemedi." diye konuştu.