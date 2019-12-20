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Vatikan'a "rekor" sayıda cinsel istismar şikayeti geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 20:43 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından Katolik din adamlarının karıştığı 1000 vaka rapor edildi

VATİKAN (AA) - Vatikan, dünya genelinde bu yıl 1000 cinsel istismar şikayeti aldığını açıkladı.

Vatikan İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, bu yıl bir rekorun gerçekleştiğini belirterek, 1000 şikayet aldıklarını ve bunların arasında daha önce bu konuyla gündeme gelmeyen ülkelerin olduğunu söyledi.

Şikayetlerin çokluğuna işaret eden Monsenyör Kennedy, "Bir tsunami dalgasıyla karşı karşıyayız. Din adamları tarafından yapılan cinsel istismar iddialarının çoğu, ABD, Arjantin, Meksika, Şili, İtalya ve Polonya'dan geliyor." diye konuştu.

Kennedy, şikayetlerin 10 yıl öncesine göre 4 katına çıktığını, şikayetleri inceleyebilmeleri için haftanın 7 günü çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık’ta çıkardığı kararla, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Papa Vatikan

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