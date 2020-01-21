HABER
  4. Vatikan'a Türk iktisatçı

Vatikan'a Türk iktisatçı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

Türk İktisatçı Prof.

Vatikan'a Türk iktisatçı

Dr. Dani Rodrik Vatikan'da bulunan Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atandı. Rodrik, Harvard Üniversitesi'nde ekonomi politikası dersleri veriyor.Papa Françesko Türk iktisatçı Dani Rodrik'i Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'ne atadı. Vatikan'dan Salı günü yapılan açıklamada Prof. Dr. Rodrik'in akademide iktisat ve ekonomi dersleri vereceği kaydedildi.

İstanbullu Yahudi bir aileye mensup 62 yaşındaki ekonomist Dani Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nde ekonomi politikası dersleri veriyor.

Rodrik'in uzmanlık alanına giren konular ise şunlar: Küreselleşme, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği. Rodrik, 2016 yılında kapatılan Radikal gazetesinde ekonomi alanında köşe yazıları kaleme almıştı.

1994 yılında Vatikan'da kurulan akademi, sosyal bilimleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Akademi üyeleri milliyete veya dini bağlılığa bakılmaksızın atanıyor. İtalyan iktisatçı Stefano Zamagni 2019 yılının mart ayından bu yana akademiyi yönetiyor.

dpa/TY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
 Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye Kredi Sınırlamasını Sürdürecek  Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye Kredi Sınırlamasını Sürdürecek 
Trump, 3 yılda 16 bin kez yalan söylediTrump, 3 yılda 16 bin kez yalan söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmadan IŞİD'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlayamazdık

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika! Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

Washington Post: Trump 3 yılda yaklaşık 16 bin 'yanlış ya da yanıltıcı' ifade kullandı

Trump, 3 yılda 16 bin kez yalan söyledi

Titanik'in enkazı uluslararası anlaşmayla korunacak

İngiltere ve ABD'den 'Titanik' kararı

Korkutan uyarı: 'Gizemli hastalık' yayılabilir!

Korkutan uyarı: 'Gizemli hastalık' yayılabilir!

'Trump'ın başına ödül' açıklamasına ABD'den yanıt geldi

'Trump'ın başına ödül' açıklamasına ABD'den yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.