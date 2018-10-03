Vatikan'da çocuk istismarı protestosu

VATİKAN (AA) - Hristiyan din adamları tarafından cinsel istismara uğramış kişilerin kurduğu Papaz İstismarını Bitirme (ECA) ve İstismar Ağı dernekleri, Vatikan’ın önündeki Conciliazione Caddesi'nde kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismarı protesto etti. Vatikan’daki "gençlik" konulu kilise meclisi toplantısının başladığı gün düzenlenen gösteriye, belli dönemlerde papazların istismarına uğramış farklı yaş gruplarından kişiler katıldı. Katılımcılar ellerinde, "Af ve özürlere artık yeter. Antonio Provolo Enstitüsü’ndeki kurbanlar için tazminat", "papalık gizliliğini sonlandırın", "uluslararası bir soruşturma ve adalet komisyonu kurun", "daha fazla örtbas edilmesin", "sıfır toleransı gerçekten uygulayın", "İtalyan devletinden konuya müdahale etmesini istiyoruz", "onların 'koruması' altında olduklarını bile bile hangi cesaretle çocuklarınızı kiliseye göndereceksiniz?" ve "papaz istismarını hemen bitirin" yazılı pankartlar taşıdı. Verona’da işitme engellilere yönelik Antonio Provolo Enstitüsünde 1950 ile 1985 yılları arasında istismara uğrayan mağdurların da katıldığı etkinlikte kurbanlar, "Vatikan’ın sessizlik duvarını yıkın", "yeter", "bizler pedofil papazların işitme engelli kurbanlarıyız", "Verona’da papazlar sağır çocuklara istismarda bulundu", "15 yaşında istismara uğradım", "9 yaşında tecavüze uğradım" ve "(Papazların konuşması resmedilerek) Ama çocukların rızası vardı, herkes susuyordu" yazılı tişörtler giydi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstismar Ağı Başkanı ve Papaz İstismarını Bitirme Derneği Üyesi Francesco Zanardi, Papa Francesco’ya konuşmak yerine harekete geçme çağrısında bulundu. Zanardi, "Papa’nın tacizci papazların yazılı olduğu belgeleri halka açıklaması gerekiyor. Bu belgeleri hükümetlere ve mahkemelere göndermesi gerekiyor ki veriler ellerinde olsun. Ayrıca papaz, piskopos ve kardinallerin hepsini bu durumu Vatikan’ın içinde değil polis ve yargı yetkililerine de ihbar etmeleri için zorlaması lazım." dedi. İtalyan hükümetinden de Avrupa Birliği’nin çoktandır uygulanması çağrısını yaptığı Pedofili Karşıtı Sertifikası’nın yürürlüğe girmesini talep edeceklerini belirten Zanardi, bunun uygulanmamasının pedofilinin devam etmesine yol açtığını savundu.

\ - Vatikan ve Papa’ya çocuk istismarını örtbas suçlamaları Zanardi, dün düzenlediği basın toplantısında İtalya’da diğer ülkelerdeki gibi istismar komisyonu bulunmadığına işaret ederek, "Ama sorun ortada, mevcut. Son 15 yılda İtalya’daki kiliselerde çoğu örtbas edilmiş 300 pedofili vakası olduğunu saptadık." açıklamasını yapmıştı.