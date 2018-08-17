Vatikan'dan çocuk istismarı skandalına tepki: Utanç duyuyoruz

Katolik Kilisesi, "suçlular ve göz yumanlar yargılanmalı" dedi.Vatikan, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 300'ün üzerinde Katolik rahibin binin üzerinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkarılması üzerine açıklama yaptı. Roma Katolik Kilisesi, "Utanç ve üzüntü" olmak üzere söylenebilecek iki kelime olduğunu belirtti.

Vatikan'dan Perşembe akşamı yapılan açıklamada, "Kurbanlar, Papa'nın yanlarında olduğunu bilmeli" ifadesi kullanıldı. Açıklamayı yapan Vatikan sözcüsü Greg Burke, kurbanların Papa Françesko için "öncelik" olduğunu söyleyerek, Katolik Kilisesi'nin geçmişten "ağır dersler" çıkarması gerektiğine dikkat çekti. Vatikan sözcüsü, çocuklara cinsel istismarda bulunanlar ve aynı zamanda bu istismara göz yumanların da yargılanması gerektiğini iade etti.

Greg Burke, Pensilvanya'daki soruşturma komisyonunun çalışmalarının büyük bir ciddiyetle takip edildiğini ifade ederek, cinsel istismar vakalarının bildirilmesinin önemini vurguladı.

Burke aynı zamanda ABD'de açıklanan raporda cinsel istismar vakalarının çoğunluğunun 2002 yılı öncesinde olduğu ve bu durumun da Katolik Kilisesi'nin cinsel istismara karşı aldığı önlemlerin, vakaların sayısını azalttığını desteklediğini belirtti.