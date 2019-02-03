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Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 22:28 | Son Güncelleme

Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret

ABU DABİ (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Abu Dabi'ye gelen Papa Franciscus'u Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Al Nahyan ile El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib karşıladı.

Papa Franciscus'un, Abu Dabi'de üç günlük ziyareti kapsamında dinler arası diyalog konulu bir konferansa katılması ve Ezher Şeyhi Tayyib ile bir araya gelmesi bekleniyor.

- Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.

Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, Papa Franciscus'in Abu Dabi'deki dinler arası diyalog toplantısına katılmak için Al Nahyan'ın daveti üzerine 3-5 Şubat 2019 tarihlerinde BAE'ye gideceği duyurulmuştu.

Açıklamada, Papa'nın ayrıca BAE'deki Katolik Kilisesi'nden de davet aldığı aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed et-Tayyib BAE Papa Franciscus' Vatikan

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