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Vatikan'dan Ramazan mesajı

08.04.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katolik Hristiyanlığın merkezi Vatikan'ın Müslümanlara yönelik Ramazan mesajında, koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik zorlukların paylaşmayı daha da önemli hale getirdiğine vurgu yapıldı.

Vatikan'dan Ramazan mesajı

Vatikan, Ramazan ayı dolayısıyla İslam dünyasına yönelik bir iyi niyet mesajı yayımladı. Papalık Dinler Arası Diyalog Konseyi tarafından hazırlanan mesajda, koronavirüs salgının neden olduğu acılara vurgu yapıldı. Salgının milyonlarca kişinin yaşamına malolduğu belirtilen açıklamada Ramazan ayının başlamasıyla, "Bizler de acı ve umut içerisinde hayatını kaybedenler ve hastalar için dua ediyoruz" denildi.

Farklı dillerde yayınlanan mesajda paylaşmanın önemine vurgu yapıldı. Koronavirüs salgını yüzünden birçok insanın işsizlik, yoksulluk gibi ekonomik ve sosyal sorunlarla yaşadığı belirtilen mesajda, bu nedenle paylaşmanın her zamankinden daha da önemli olduğu kaydedilerek, paylaşmanın sadece maddi anlamda olmadığı, acıları ve mutlulukları paylaşmanın da insan hayatının bir parçası olduğu belirtildi.

Mesajın sonunda tüm Müslüman dünyasının huzur ve bereket dolu bir Ramazan ve coşkulu bir bayram geçirmesi temenni edildi.

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Vatikan
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