Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'ne ikinci cinsel saldırı suçlaması

PARİS (AA) - Fransa'da, Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle ikinci bir suç duyurusunda bulunuldu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Belediyesinin eski bir çalışanı, Ventura hakkında kendisine geçen yıl ocak ayında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Daha önce de Paris Savcılığı, Ventura hakkında, yine Paris Belediyesinden genç bir erkek çalışana cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 24 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.
Söz konusu olayın Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 17 Ocak'ta belediyede verdiği etkinlikte gerçekleştiği kaydedilmişti.
74 yaşındaki Ventura, 2009'dan bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum