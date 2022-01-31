HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Vatmanın duyarlı davranışı takdir topladı! Raylardaki martıyı görür görmez tramvayı durdurdu

Vatmanın duyarlı davranışı takdir topladı! Raylardaki martıyı görür görmez tramvayı durdurdu

31.01.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tramvayı durduran vatman, rayların kenarında duran martıyı uzaklaştırarak güvenli bölgeye gitmesini sağladı. Vatmanın martıya yardım ettiği anları sosyal medya hesaplarında paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, duyarlı çalışana teşekkür etti.

Olay dün sabah saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi tramvay hattında meydana geldi.

Alaybey - Ataşehir tramvay hattında seyir halinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tramİzmir Vatmanı Cemil Adalı, rayların kenarında bir martının ilerlediğini fark etti. Bunun üzerine tramvayı durduran Adalı, aşağı inip martının rayların dışına çıkmasını sağladı.

BAŞKAN, SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vatman Cemil Adalı'nın duyarlı hareketini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Soyer, o anlara ait tramvayın güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anları paylaşırken, "Bugün tramvay hattında davetsiz bir misafirimiz vardı. Vatmanımız Cemil'e teşekkürlerimle" açıklamasında bulundu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AGİ 2022 kalktı mı? Şubat maaşlarında hesaplara yansıyacak mı?AGİ 2022 kalktı mı? Şubat maaşlarında hesaplara yansıyacak mı?
Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarıMeteoroloji'den 33 il için kritik uyarı
Bursa'da görüldü, bir ilk! Bursa'da görüldü, bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem!

Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

İlginizi Çekebilir

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

Kanlar içinde yere yığıldı! 'Kendi evimizde bile güvende değilmişiz'

Kanlar içinde yere yığıldı! 'Kendi evimizde bile güvende değilmişiz'

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.