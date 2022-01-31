Vatmanın duyarlı davranışı takdir topladı! Raylardaki martıyı görür görmez tramvayı durdurdu

Olay dün sabah saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi tramvay hattında meydana geldi.

Alaybey - Ataşehir tramvay hattında seyir halinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tramİzmir Vatmanı Cemil Adalı, rayların kenarında bir martının ilerlediğini fark etti. Bunun üzerine tramvayı durduran Adalı, aşağı inip martının rayların dışına çıkmasını sağladı.

BAŞKAN, SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vatman Cemil Adalı'nın duyarlı hareketini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Soyer, o anlara ait tramvayın güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anları paylaşırken, "Bugün tramvay hattında davetsiz bir misafirimiz vardı. Vatmanımız Cemil'e teşekkürlerimle" açıklamasında bulundu.

(İHA)

