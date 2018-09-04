Vatoz genç adamı cinsel organından soktu!

Çin'in tropikal bir bölgesi olan Sanya kentinde meydana gelen olayın ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Vatozun iğnesinin adamın mayosuna saplandığı görüldü.

DAKİKALARCA ACIYLA KIVRANDI

Sahilde konunun uzmanı olmadığı için, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar adamın cinsel organındaki iğne çıkarılamadı. Adam dakikalarca acıyla yerde kıvrandı.

Sağlık ekipleri adama müdahale ettikten sonra yerinden doğrulan adam acilen hastaneye kaldırıldı.

Beş milyondan fazla görüntülenen video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.



