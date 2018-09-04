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Vatoz genç adamı cinsel organından soktu!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 16:59 | Son Güncelleme

Korkunç olay Çin'de meydana geldi. Yüzmek için plaja giden genç adam cinsel organında hissettiği korkunç bir acıyla kıyıya koştu. Adam sahile çıktıktan sonra yerde acıyla kıvranırken, görenler gözlerine inanamadı zira zehirli bir vatoz balığı adamı cinsel organından sokmuştu.

Çin'in tropikal bir bölgesi olan Sanya kentinde meydana gelen olayın ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Vatozun iğnesinin adamın mayosuna saplandığı görüldü.

DAKİKALARCA ACIYLA KIVRANDI

Sahilde konunun uzmanı olmadığı için, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar adamın cinsel organındaki iğne çıkarılamadı. Adam dakikalarca acıyla yerde kıvrandı.

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Sağlık ekipleri adama müdahale ettikten sonra yerinden doğrulan adam acilen hastaneye kaldırıldı.

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Beş milyondan fazla görüntülenen video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.


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vatoz cinsel organ çin acı Sanya penis

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