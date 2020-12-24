Vazektomi nedir? Vazektominin yan etkileri nelerdir?

Vazektomi basit ve hızlı bir şekilde gerçekleşen bir cerrahi işlemdir. Çocuk sahibi olmak istemeyen ve korunan çiftler için kalıcı bir çözüm sağlar. Sizin için derlediğimiz yazıda bu yöntem hakkında en sık sorulan sorular ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. Vazektomi Nedir? Kişilerin konu özelinde en sık sorduğu sorulardan biri vazektomi ne demek? sorusudur. Vazektomi bir aile planlaması yöntemidir. Küçük bir cerrahi yöntem ile erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanmasıdır. Bu yöntem ile sperm hücrelerinin testislerden depolandıkları bölgelere geçişin cerrahi yöntemlerle kalıcı olarak engellenir. Vazektomi ile sperm kanalının işlevi ortadan kaldırılır. Bu yüzden testiste sperm üretilmeye devam edilse bile kadının yumurtalıklarına ulaşması engellendiği için, bu işlem uygulandıktan sonra erkek artık gebe bırakamaz. En güvenilir korunma yöntemlerinden biridir. Fakat bilinmelidir ki diğer tüm yöntemlerde olduğu gibi vazektomide de %100 koruma sağlama garantisi yoktur. %1 ihtimal de olsa, vazektomiye rağmen gebelik oluşma ihtimali vardır.

Vazektomi kimler için uygundur? Vazektomi erkekler için kullanılan bir doğum kontrol yöntemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için kişinin 18 yaşını doldurması gerekir. Cinsel sağlığında bir sorun bulunmayan tüm erkekler vazektomi ameliyatı için uygundur. Eğer birey daha fazla çocuk istemediğinden eminse ve genel sağlığında herhangi bir sorun yoksa ameliyat olabilir. Fakat bu işlemden önce kişinin partnerinin onayını alması gerekir. Eğer partneri de kendisiyle aynı fikirdeyse vazektomi ameliyatı için uygun bir adaydır. Vazektomi ameliyatından önce eşler tarafından rıza formu imzalanmalıdır. Vazektomi kalıcı bir yöntem sağladığı için 35 yaşın altındaki çocuksuz erkeklere vazektomi yaptırmadan önce kondom gibi diğer korunma seçeneklerini de düşünmeleri önerilir. Daha sonra pişmanlık duyulmaması açısından işlemden önce mutlaka danışmanlık hizmeti alınması gerekir. Vazektominin avantajları nelerdir? Vazektominin çeşitli avantajları tercih sebeplerindendir. Vazektominin avantajları şu şekildedir. Kesin bir çözüm sunar. (Vazektomi hamileliği önlemede %99 etkilidir.)

Yan etkileri çok azdır. Uzun vadede ise yan etkileri çok nadirdir.

Kadın sterilizasyonuna daha basit ve daha güvenli bir alternatif olarak kullanılabilir.

Vazektomi hemen etkilidir ve gebeliği önleme etkisi hemen başlar.

Kolay bir cerrahi ile hemen gerçekleştirilebilir.

Hormon seviyelerini etkilemez. Cinsel dürtü veya cinsel ilişkiyle alakalı herhangi bir soruna yol açmaz. Vazektomi Nasıl Yapılır? Vazektomi aşısı olan bir işlem değildir, o çok küçük bir ameliyattır. Bu işlem çok uzun sürmez basit ve hızlı bir işlemdir. Muayenehane koşullarında yapılabilir. Lokal anestezi kullanılarak yapılır. Bölge uyuşturulduktan ve sonra bir süre beklendikten sonra her iki taraftan 1 cm kadar kesilerek meni kanalı bulunur. Daha sonra bu kanal bağlanıp kesilir. Uç kısımları ise ısı enerjisi ile yakılır ve birbirine bağlanarak kapatılır. Cerrahi işlem sırasında testislerin yaralanma riski çok azdır. Geçmişte vazektomi ile testis kanseri arasındaki olası bir bağlantı hakkında bazı endişeler olsa da kanıtlanmış bir bağlantı yoktur. İşlem süresi 10 - 15 dakikadır. İşlemden sonra açılan kesinin dikilmesine gerek kalmaz.

Vazektomi Operasyonu Sonrası Vazektomide uygun hastaların işlemleri kısa sürede yapılır ve operasyon sonrası korkulacak bir sorun bulunmaz. Bu uygulama sonrasında yatmaya gerek yoktur. Kişi hemen normal yaşantısına geri dönebilir. Bu işlem sonrasında testis bölgesinde b vazektomi sonrası ağrı, morluk ve şişlik görülebilir. Bu ağrılar için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Operasyonu takip eden 24 saat boyunca testis torbası desteklenmelidir ve aralıklı olarak soğuk uygulaması yapılmalıdır. Ağrı, morluk ve şişlik belirtileri uzun sürmez. Genel olarak birkaç gün içinde de sona erer. Eğer operasyonu takip eden 72 saatlik süreden sonra devam eden şiddetli ağrı, şişlikte ani artış, kanamanın devam etmesi ve ateş yüksekliği gibi sorunlar olursa konunun uzmanından yardım alınmalıdır. Kişi operasyondan 7 gün sonra cinsel aktiviteye başlayabilir. Ancak işlem yapıldıktan sonraki yaklaşık 3 ay ek bir yöntemle korunmalıdır. Çünkü tohum kanallarında kalan erkek tohum hücreleri gebeliğe neden olabilir. Vazektominin yan etkileri nelerdir? Vazektomi operasyonu sonrasında vücutta bazı yan etikler ve komplikasyonlar görülebilir. Ameliyat sonrasında oluşabilecek bazı vazektomi yan etkileri şunlardır: