VBKY'nin yeni eserleri İstanbul ve Bursa kitap fuarında

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) 9-17 Mart'ta gerçekleştirilecek İstanbul ve Bursa kitap fuarına katılacak.

VBKY, 6. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda 6. salonda, 17. TÜYAP Bursa Kitap Fuarı’nda ise 4. salonda kitapseverleri ağırlayacak.

Edebiyat, felsefe, sanat, iktisat, kesişimler, tarih, insan ve toplum kategorilerinde yer alan eski ve yeni tüm eserlerini bir arada sunan VBKY, Türkiye'de ilk kez okurla buluşan yapıtlardan dünya edebiyatının seçkin örneklerine kadar nitelikli birçok çalışması fuarlarda yer alacak.

Rus edebiyatının altın çağı yazarlarından Dmitri Vasilyeviç Grigoroviç’in kaleme aldığı "Balıkçılar" ve Edebiyat otoritelerine göre Shakespeare ve Marlowe ile beraber İngiliz edebiyatının üç kurucusundan biri olan Sir Philip Sidney'in "Astrophil ile Stella Soneler" kitabı Türkiye'de ilk kez VBKY tarafından yayımlanıyor.

İktisat, sanat, tarih, insan ve toplum kitaplarını okuyucuyla buluşturan VBKY, bu yıl 200. doğum yılı kutlanan ABD'li yazar Herman Melville'in "Veranda Öyküleri" kitabını da kitapseverlerin ilgisine sunuyor.

VBKY'nin yayımladığı yeni kitaplar arasında daha birçok başucu kaynağı bulunurken, Gönül Paçacı Tunçay'ın "Neşriyat-ı Musıki: Osmanlı Müziğini Okumak", Murat Önderman'ın "Türkiye'de Paranoid Ethos" ve John Ruskin'in "On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu" kitapları da raflardaki yerini alıyor.

