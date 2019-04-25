VBKY’nin yeni yayımları Erzurum Kitap Fuarı’nda

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı’na katılacak.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) açıklamasına göre, TÜYAP Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde 27 Nisan-5 Mayıs'ta düzenlenecek fuar kapsamında, eserlerini yüzde 35 indirimli sunacak olan VBKY, 2. salon "200 A" standında kitapseverleri ağırlayacak.

Edebiyat, felsefe, iktisat, kesişimler, sanat, tarih, insan ve toplum kategorilerinde birçok önemli çalışmanın sıralandığı VBKY’nin sundukları listesinde, akademik çalışmaların yanı sıra Türkçe’de ilk kez yayımlanan eserler de yer alıyor.

Bunlar arasında "Küresel Roman", "Cemaat ve Cemiyet", "Çalışanın Fizyolojisi", "Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları", "Balıkçılar" ile "Cumhuriyet Misyonerleri" bulunuyor.

