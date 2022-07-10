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VDSL hizmetinden kimler yararlanabilir? VDSL bağlantısı nedir, nasıl yapılır?

10.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulunduğumuz çağ İnternet çağı olduğundan birçok kullanıcı da en iyi İnternete sahip olmak ister. Bunun yanında sürekli olarak daha iyi bir hizmeti sunmak için çalışmalar devam etmektedir. Son zamanlarda adı sıkça geçen VDSL modem bağlantı türü de bu çalışmalardan biri olarak göze çarpıyor!

VDSL hizmetinden kimler yararlanabilir? VDSL bağlantısı nedir, nasıl yapılır?

İçindekiler

  • VDSL Bağlantısı Nedir?
  • VDSL Bağlantısı Nasıl Yapılır?
  • VDSL Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
  • ADSL ve VDSL Arasındaki Farklar Nelerdir?

Birçok şeyin İnternet ortamında yapıldığı bu dönemde hızın da önemi çok arttı. VDSL İnternet de maksimum hızı için geliştirilmiş bir bağlantı türü. VDSL modem hakkında tüm bilgileri bu yazımızda sizler için derledik.

VDSL Bağlantısı Nedir?

Dünya genelinde İnternet kullanımı çok yaygınlaştı, hatta İnterneti olmayan kalmadı diyebiliriz. Özellikle son zamanlarda pandemi dönemi sebebiyle eğitim ve daha birçok alan İnternet üzerinden ilerliyor. Bu süreçte en yüksek hızı sağlayan VDSL bağlantısı da oldukça fayda sağlıyor. Peki, VDSL nedir? VDSL kelime anlamı olarak Very High Speed Digital Subscriber Line anlamına gelir. Türkçede de, çok yüksek hızlı dijital abone hattı diye tanımlanıyor. DSL için bağlantı türü araştırıldığında karşılaşılan ilk şey genelde ADSL bağlantı türü olur. ADSL bağlantısı VDSL’den daha çok bilinen ve daha çok kullanılan bir bağlantı türüdür. Her iki bağlantı da telefon kablolarının ses akışını sağlamayan frekansları üzerinden İnternet bağlantısını sağlamaktadır.

Bunlardan çok daha önce Dial - Up denilen bağlantı türü kullanılırken hızlı bir gelişim geçirdikten sonra günümüzde fiber internet bağlantıları kullanılır hale gelmiştir. Yaklaşık 20 yıl öncesinde çok kısıtlı ve yavaş internet hizmeti sağlayan bağlantılar varken şimdilerde ADSL, DSL, VDSL, VDSL - VECTORİNG, FTTH gibi çok daha hızlı veri kullanımı sağlayan bağlantılar geliştirilmiştir. VDSL hızlı dijital abone hattı bir DSL bağlantı türüdür. Evinize yakın bir telefon santralinden bakır telefon kabloları yoluyla VDSL uyumlu modeme İnternet bağlantısı bağlanmasıdır. VDSL bağlantısı yaklaşık 100 mbps oranına kadar bir hız sunmaktadır.

VDSL Bağlantısı Nasıl Yapılır?

Bu bağlantı türü son zamanlarda yaygınlaştıkça insanlar VDSL bağlantılı internetin nasıl sağlanacağını merak etmeye başlamıştır. Santrale yakın bir yerde bulunmakta iseniz VDSL hizmetinden faydalanabilirsiniz. Normal şartlarda zaten modeme gelen bir DSL hattı bulunmaktadır. VDSL de bu DSL hattına bağlanan bağlantı türüdür. Bulunduğunuz yerin santrale olan mesafesi ile alacağınız hız değişiklik gösterebilmektedir. VDSL bağlantısı için santralden sonra gerekli olan bir diğer şey de modemdir. Peki, VDSL hizmeti için gerekli olan VDSL modem nedir? VDSL bağlantısı için buna ait bir modem sahibi olmanız gerekir. Böyle söyleniyor olsa da bazı modemler hem VDSL hem ADSL uyumlu olabilmektedir. Yine de maksimum hız için VDSL modem tavsiye edilmektedir. Eğer şu anda mevcut olan bir ADSL bağlantı türünüz varsa aynı kablo hattı üzerinden VDSL bağlantısı hizmetini almanız mümkün değildir.

Hangi firmadan internet aboneliğiniz mevcut ise o firmanın müşteri hizmetleri ile irtibata geçilir ve VDSL hizmet talep edilir. Müşteri hizmetleri yakındaki santralleri ve yakınlık uzaklığa da bağlı olarak maksimum alınabilecek hızı (Örneğin : 60-70 megabit) kullanıcıya bildirir. Daha sonra VDSL bağlantı işlemleri gerçekleştirilir. Bu santraller bildiğimiz telefon santralleri ve ona bağlı olan sokak köşelerinde bulunan gri kutulardan oluşur. İnternet hızının yüksek olması indirilen şeylerin çok çabuk indirilmesi, internet kalitesi gibi birçok açıdan faydalı olur. VDSL bağlantısı yapılırken merak edilen bir diğer konu da mevcut olan telefon ve hizmet numarasının değişip değişmeyeceği konusudur. Bu soruya cevap vermek gerekirse, ADSL hizmetinden VDSL hizmetine geçiş yapıldığı takdirde telefon numarası, hizmet numarası ve kullanıcı adı sabit kalacağını söylemiş oluruz.

VDSL Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

VDSL internet nedir sorusuna yanıt verdiğimize göre bu hizmetten yararlanmak için gerekli koşullardan bahsedelim. VDSL bağlantı türüne sahip olmak için önemli olan ilk iki şey söylediğimiz gibi altyapı ve santrale olan mesafedir. İyi bir VDSL bağlantısı için santral ve modem arasındaki mesafenin 300 km olması tavsiye edilir. Bunun yanında İnternet altyapısı sağlam ise aynı şekilde iyi ve güçlü bir bağlantıya sahip olabilirsiniz. Bazı durumlarda VDSL hizmeti bulunduğunuz bölgenin santrale 2 kilometre uzak olması nedeniyle kaçırılabilir. Bu durumda mevcut ADSL bağlantısından çok daha hızlı olan ADSL2 gibi bağlantılar kullanılabilir ancak bu durum daha yüksek faturalar ödemeye sebep olabilir. VDSL bağlantı türü için gerekli olan altyapı başlıca bu şekildedir.

ADSL ve VDSL Arasındaki Farklar Nelerdir?

ADSL ve VDSL ağları, açıklamalarına bakıldığında ana hatlarıyla aynı anlamı taşıyor olabilirler ancak aralarındaki fark çok büyüktür. Peki, nedir bu fark? Aralarındaki başlıca fark sağladıkları veri indirme ve yükleme hızıdır. VDSL bağlantısı 100 Mbps veriyi indirme hızı, 55 Mbps de veriyi yükleme hızına sahiptir. Kısacası VDSL, ADSL kablo bağlantısına göre tam olarak 5 kat daha hızlı veri indirme ve 5 kat daha hızlı yükleme gücüne sahip bir bağlantıdır. ADSL kablo bağlantısı isteyen herkese sunulabilir ancak VDSL kablo bağlantısını almak isteyenlerin bunu kullanabilmeleri için hizmeti sağlayan santrale çok yakın bir yerde olması gereklidir. Hizmeti sağlayan santral ile sahip olduğunuz modem arasında bağlantıyı sağlayan bakır telefon kablolarının boyu uzadıkça İnternet bağlantınızın verimi azalır. Kısa mesafelerde çok daha az bozulma olur. Buna ek olarak yakınlık dışında, altyapı ve oturduğunuz binanın iç tesisat durumu da aynı şekilde DSL bağlantınızı etkiler.

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vdsl modem
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