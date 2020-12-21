VDSL ne anlama gelir? Nerelerde kullanılır?

Birçok şeyin İnternet ortamında yapıldığı bu dönemde hızın da önemi çok arttı. VDSL İnternet de maksimum hızı için geliştirilmiş bir bağlantı türü. VDSL modem hakkında tüm bilgileri bu yazımızda sizler için derledik. VDSL Bağlantısı Nedir? Dünya genelinde İnternet kullanımı çok yaygınlaştı, hatta İnterneti olmayan kalmadı diyebiliriz. Özellikle son zamanlarda pandemi dönemi sebebiyle eğitim ve daha birçok alan İnternet üzerinden ilerliyor. Bu süreçte en yüksek hızı sağlayan VDSL bağlantısı da oldukça fayda sağlıyor. Peki, VDSL nedir? VDSL kelime anlamı olarak Very High Speed Digital Subscriber Line anlamına gelir. Türkçede de, çok yüksek hızlı dijital abone hattı diye tanımlanıyor. DSL için bağlantı türü araştırıldığında karşılaşılan ilk şey genelde ADSL bağlantı türü olur. ADSL bağlantısı VDSL’den daha çok bilinen ve daha çok kullanılan bir bağlantı türüdür. Her iki bağlantı da telefon kablolarının ses akışını sağlamayan frekansları üzerinden İnternet bağlantısını sağlamaktadır. Bunlardan çok daha önce Dial - Up denilen bağlantı türü kullanılırken hızlı bir gelişim geçirdikten sonra günümüzde fiber internet bağlantıları kullanılır hale gelmiştir. Yaklaşık 20 yıl öncesinde çok kısıtlı ve yavaş internet hizmeti sağlayan bağlantılar varken şimdilerde ADSL, DSL, VDSL, VDSL - VECTORİNG, FTTH gibi çok daha hızlı veri kullanımı sağlayan bağlantılar geliştirilmiştir. VDSL hızlı dijital abone hattı bir DSL bağlantı türüdür. Evinize yakın bir telefon santralinden bakır telefon kabloları yoluyla VDSL uyumlu modeme İnternet bağlantısı bağlanmasıdır. VDSL bağlantısı yaklaşık 100 mbps oranına kadar bir hız sunmaktadır.

VDSL Bağlantısı Nasıl Yapılır? Bu bağlantı türü son zamanlarda yaygınlaştıkça insanlar VDSL bağlantılı internetin nasıl sağlanacağını merak etmeye başlamıştır. Santrale yakın bir yerde bulunmakta iseniz VDSL hizmetinden faydalanabilirsiniz. Normal şartlarda zaten modeme gelen bir DSL hattı bulunmaktadır. VDSL de bu DSL hattına bağlanan bağlantı türüdür. Bulunduğunuz yerin santrale olan mesafesi ile alacağınız hız değişiklik gösterebilmektedir. VDSL bağlantısı için santralden sonra gerekli olan bir diğer şey de modemdir. Peki, VDSL hizmeti için gerekli olan VDSL modem nedir? VDSL bağlantısı için buna ait bir modem sahibi olmanız gerekir. Böyle söyleniyor olsa da bazı modemler hem VDSL hem ADSL uyumlu olabilmektedir. Yine de maksimum hız için VDSL modem tavsiye edilmektedir. Eğer şu anda mevcut olan bir ADSL bağlantı türünüz varsa aynı kablo hattı üzerinden VDSL bağlantısı hizmetini almanız mümkün değildir. Hangi firmadan internet aboneliğiniz mevcut ise o firmanın müşteri hizmetleri ile irtibata geçilir ve VDSL hizmet talep edilir. Müşteri hizmetleri yakındaki santralleri ve yakınlık uzaklığa da bağlı olarak maksimum alınabilecek hızı (Örneğin : 60-70 megabit) kullanıcıya bildirir. Daha sonra VDSL bağlantı işlemleri gerçekleştirilir. Bu santraller bildiğimiz telefon santralleri ve ona bağlı olan sokak köşelerinde bulunan gri kutulardan oluşur. İnternet hızının yüksek olması indirilen şeylerin çok çabuk indirilmesi, internet kalitesi gibi birçok açıdan faydalı olur. VDSL bağlantısı yapılırken merak edilen bir diğer konu da mevcut olan telefon ve hizmet numarasının değişip değişmeyeceği konusudur. Bu soruya cevap vermek gerekirse, ADSL hizmetinden VDSL hizmetine geçiş yapıldığı takdirde telefon numarası, hizmet numarası ve kullanıcı adı sabit kalacağını söylemiş oluruz.