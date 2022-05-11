VDSL splitter nedir? VDSL splitter ne işe yarar?

ADSL'e kıyasla kullanıcılarına daha yüksek hıza ulaşma olanağı tanıyan VDSL, sinyal kesilmesi yaşanmadığı durumlarda 100 Mbps'ye kadar çıkabilir. Bağlanacağı konutun yakın çevresine kadar uzanan fiber hattının bakır hatlar aracılığıyla konuta kadar uzatılması ile kurulumu tamamlanır. VDSL kullanan konutlardaki download hızı diğerlerine göre 5, upload hızı ise 10 kat fazladır. Bu teknoloji eşliğinde kullanılması sıklıkla önerilen VDSL splitter ne işe yarar?

VDSL Splitter Nedir?

İngilizce açılımı 'Very High Speed Digital Subscrber' olan VDSL'in kullanımında ona eşlik etmesi önerilen ve piyasada 'frekans ayırıcı' olarak da karşımıza çıkabilen splitter'ın temel amacı, adından da anlaşılacağı üzere frekans ayrımı yaparak bir filtre görevi görmektir. Sabit hatların günden güne azalması, bu tür ürünlere olan arz talep grafiğinde düşüşlerin yaşandığını göstermektedir.

Splitter, hala sabit telefonların kullanıldığı konutlarda bulunan telefon hattının ve internetin eş zamanlı olarak aktif olması durumunda kullanılır. Sabit telefon ile konuşulduğu zaman internet bağlantısının sekteye uğraması gibi talihsiz durumların önüne geçilmesi, splitter kullanım amaçları arasında yer alır.

VDSL Splitter Nasıl Bağlanır?

Ses ve verilerin birbirinden ayrılmasına olanak sağlayan splitter; üzerinde modem, telefon (phone) ve hat (line) olmak üzere üç farklı girişe sahiptir. Yeni ürünlerin bir kısmında bu yazılar yerine belirli semboller bulunmaktadır.

Splitter'ı kullanıma hazırlamak için uygulanması gereken adımlar oldukça basittir.

Bu adımlarda birincisi, duvarınızdan gelen telefon kablosunu 'line' girişine bağlamaktır.

İkinci adım olarak, bir ucu 'modem' girişine, diğer ucu da modeminize bağlı olacak şekilde bir kablo ekleyin.

Son olarak yapmanız gereken bağlama işlemi de 'phone' kısmından sabit telefona ulaşan bir kablo arasında olacaktır.

Tüm bu adımların sonunda splitter kullanıma hazır olacaktır.

VDSL Splitter Nasıl Kullanılır?

VDSL üzerinde bulunan tüm girişleri uygun kablolar ile donattıktan sonra sabit telefonunuzu kullanırken internet bağlantınızda kopukluklarla veya internetinizi kullanırken sabit telefonunuzdan aldığınız bir çağrı esnasında parazitler ile karşılaşma ihtimaliniz büyük bir ölçüde azalmış olacaktır.

Ses kaliteniz ve size sunulan bant genişliğinin kalitesinde bir artış gözlemleyeceksiniz. Çoğu modemin yanında kullanıcılara temin edilen bu kullanışlı aleti internet üzerinden de satın alabilir, ses ve verilerinizin birbirini etkileyip kalitesizleşmesinin önüne geçebilirsiniz.

ADSL Splitter ile VDSL Splitter Farkı

ADSL splitter ve VDSL splitter arasında işlevsel olarak herhangi bir fark söz konusu değildir. Her ikisi de aynı amaca hizmet eder. Tek farkları ise ADSL'e kıyasla kullanıcılarına daha yüksek bant genişliği ve yüksek veri aktarım hızı sunan VDSL splitter üzerinde yazan addır.

Ürünleri kullanıma hazırlarken izlenen bağlantı adımları aşamasında da herhangi bir değişim gözlenmez. ADSL splitter'ın amacı da sabit telefon hattından sağlanan internet erişimi ve telefon bağlantısı sırasında yaşanan parazitleşmeyi önlemektir.

