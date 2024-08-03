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  4. Ve ABD devreye girdi! Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

Ve ABD devreye girdi! Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

03.08.2024 07:47
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Hamas liderinin İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucunda öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginlik her geçen gün artmaya devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basınına göre, Biden, Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istedi. İddiaya göre Biden ile Netanyahu arasındaki görüşme de oldukça sert geçti. İşte detaylar…

Ve ABD devreye girdi! Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

Haniye suikastının ardından tansiyon giderek artıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istediği iddia edildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun isimlerini açıklamadığı 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak esir takası anlaşmasının halihazırda yapılacak en önemli şey olduğunu söyledi.

Zor geçtiği ve Biden'ın sert üslup takındığı ifade edilen görüşmede Biden, Netanyahu'dan bölgede tansiyonu yükseltmekten kaçınmasını ve bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çalışmasını istedi.

Taraflar ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık İran'dan gelebilecek olası misillemeye ilişkin yürütülen askeri hazırlıkları da görüştü.

HAMAS LİDERİ HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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