Ve ABD kararını resmen duyurdu: Suriye'den çekilmeye başladık

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı duyuruldu.

Açıklamada, "DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, tüm Dışişleri Bakanlığı personelinin 24 saat içerisinde Suriye'den tahliye edileceğini söyledi.

ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.

PENTAGON'DAN YALANLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğine dair haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü Albay Bob Manning iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



