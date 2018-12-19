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Ve ABD kararını resmen duyurdu: Suriye'den çekilmeye başladık

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2018 18:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını’ söyleyerek çekilme sinyali vermesinin ve Amerikan basınına ‘hızlı ve tam bir çekilmenin planlandığı’ haberlerinin sızdırılmasının ardından Pentagon’dan yazılı açıklama geldi. Pentagon sözcüsü Albay Bob Manning iddiaları yalanlayarak “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ve ABD kararını resmen duyurdu: Suriye'den çekilmeye başladık

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı duyuruldu.

Açıklamada, "DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, tüm Dışişleri Bakanlığı personelinin 24 saat içerisinde Suriye'den tahliye edileceğini söyledi.

ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.

PENTAGON'DAN YALANLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğine dair haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü Albay Bob Manning iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Suriye

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