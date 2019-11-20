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Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

Kollarına jel enjekte ettiren Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill Tereshin ameliyattan sonra ilk kez poz verdi.

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Rusya'da yaşayan 23 yaşındaki Kirill Tereshin, bisepslerine enjekte ettirdiğini söylediği sentol sebebiyle dünya çapında ün elde etti.

Doktorların 61 cm kalınlığındaki kollarının kesilebilme ihtimali olduğu belirtilen Kirill Tereshin geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatmaya karar vermişti.

Kirill Tereshin ameliyatın ardından ilk kez kollarının yeni görünümünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İlk olarak sol kolu tedavi edilen Kirill'in biseps kalınlığının diğer koluna nazaran oldukça inceldiği görüldü.

23 yaşındaki talihsiz genç şimdi kolundaki sargısının açılacağı günü bekliyor.

Ameliyatı yapan Doktor Dmitry Melnikov, Kirill'in kollarından sanılanın aksine sentol değil toplamda 6 litre vazelin benzeri bir jel çıkarıldığını söyledi.

Sechenov Moskova Devlet Tıp Üniversitesi'nde gören yapan Doktor Melnikov, "Şu an için Kirill'in bir kolundaki hasarlı dokuyu çıkardım." dedi.

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Kirill'in kolundan çıkan petrol bazlı jel maddenin kol kasları boyunca yayıldığını belirten Melnikov, Rusya'da petrol bazlı jel madde ile plastik cerrahi yaptırmaya çalışan çok sayıda kişi olduğunu belirtti.

Kirill'in kollarından çıkarılan hasarlı kas ve doku örneklerini bir video ile paylaşan Melnikov, koldaki dokunun önemli bir kısmının kurtarıldığını ifade etti.

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Kaslarına enjekte ettirdiği jel benzeri sıvı sebebiyle doku çürümesi ve deri fibröz dejenerasyonu geçiren Kirill Tereshin'in sağlık durumu günden güne daha kötüye gitme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Talihsiz vücut geliştirme sporcusu için yardım kampanyası düzenleyen FC Krasnodar'da orta saha oyuncusu olan Pavel Mamayev'in eşi Alana Mamaeva da, ameliyat süreci boyunca Kirill'in yanındaydı.

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Ameliyat öncesinde Kirill sık sık, "Hazırım, korkmuyorum." dedi.

O anlarda Kirill'in annesi de talihsiz oğluna destek için hazır bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
ameliyat biseps Enjeksiyon Kirill Tereshin

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