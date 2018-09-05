Suriye ordusu, Beşar Esad karşıtı muhaliflerin sıkıştığı İdlib vilayetine top ateşi açarken, muhalifler ordunun taarruza başlama ihtimaline karşılık tedbir olarak bir köprüyü daha havaya uçurdu.
Rusya ve İran'ın desteklediği Şam yönetimi, Türkiye'ye komşu İdlib vilayeti ve çevresindeki toprakları almak için taarruz hazırlığı yapıyor.
Birkaç hafta önce durdurulan İdlib vilayetine yönelik hava saldırıları dün tekrar başladı.
Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü hükümet yanlısı güçlerin dün başlattığı top atışının bugün erken saatlerde Jisr al-Shughour kentini hedef alarak devam ettiğini bildirdi. Kent vilayetin batısında yer alıyor.
Muhalif bir kaynak ve kurtarma görevlileri dünkü hava saldırılarında da kentin kırsalının hedef alındığını ifade etmişlerdi.
Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor
Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı
Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti
Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 24 yorum