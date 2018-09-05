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Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı Suriye ordusunun İdlib'i topçu ateşiyle vurmaya başladığını duyurdu.

Suriye ordusu, Beşar Esad karşıtı muhaliflerin sıkıştığı İdlib vilayetine top ateşi açarken, muhalifler ordunun taarruza başlama ihtimaline karşılık tedbir olarak bir köprüyü daha havaya uçurdu.

Rusya ve İran'ın desteklediği Şam yönetimi, Türkiye'ye komşu İdlib vilayeti ve çevresindeki toprakları almak için taarruz hazırlığı yapıyor.

Birkaç hafta önce durdurulan İdlib vilayetine yönelik hava saldırıları dün tekrar başladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü hükümet yanlısı güçlerin dün başlattığı top atışının bugün erken saatlerde Jisr al-Shughour kentini hedef alarak devam ettiğini bildirdi. Kent vilayetin batısında yer alıyor.

Muhalif bir kaynak ve kurtarma görevlileri dünkü hava saldırılarında da kentin kırsalının hedef alındığını ifade etmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Topçu Ateşi vurmaya başladı Suriye Rusya

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
helal olsun alinin aslanlara.vurun allah yar ve yardimciniz olsun.radikal islami bitirin.
Kimse Allah adına kimseyi vurmasın.. Bunun sonu yok..
kardeşim esad devri geri geliyor
Hadi bakalım gene açalım sınır kapılarımızı din kardeşlerimize! Pardon kapı mı dedim öyle bir şey yoktu değil mi!
5 artı 3,5 milyon suriyeli 30 sene sonra ülkeyi yönetir.
Savaş kötü ama kaçınılacak bir alternatif yoksa umarım sadist cani sapık ruhlu insanların temizlenmesi ümidiyle..
REİZZZZ ŞAM EMEVİ CAMİİNDE NAMAZ KILACAKTI.ESAD ANKARADA NAMAZ KIULACAK GİBİ.
Gazan Mübarek Olsun Başkan BEŞŞAR ESAD.Allah yar ve yardımcın olsun.YCumhuriyeti.aşasın Özgür Suriye
vur esed vur gönder din tacirlerini cehenneme MAŞŞALLAH
ŞU AN TÜRKİYE İDLİBDE ABD İLE AYNI SAFTA KALDI, OYSA Kİ BİZ RUSYA VE İRANLA İTTİFAK OLMAYA ÇALIŞMIYOR MUYUZ? ABD MUHALİFLERİ SAVUNUYOR,BİZ DE ÖYLE.. AMA RUSYA ESAT VE İRAN MUHALİFLERE DÜŞMANLAR.. BİZİM BU DURUMUMUZ NE ÇÖZEMEDİM
@serdar_akdeniz_1983 kocası ölmüş dul karı gibi kaldı işte sonuç bu
Geçmiş olsun ey halkım. Bir 3 milyon vatandaşımız daha Suriyelilere iş bulunacak diye işsiz kalacak..
Rusya ve İran tutarlı bir şekilde Şam yönetimini destekliyor. Ama ben Türk olmama rağmen, Türkiye kimi destekliyor onu çözemedim. Sanki ABD ve İsrail'in Suriye'yi bölme planlarını destekliyor.
RUSYA OLMASA İDİ, ESADI SADDAM GİBİ ASIP SURİYEYİ İŞGAL EDERDİ ABD TERÖRİSTLERİ..EN BÜYÜK TERÖRİST İSRAİL VE ABD DİR, KAHROLSUN AMARİKA..
inşallah şu tr destekli muhalifler yani kendi ülkesinin askerine savai açan terosteler biterde burdaki sıriyeli kardeşlerimizde evlerine dönerde kırtuluruz
Evet büyük savaş başladı dolar 10 u bulur
BU ABD TERÖR DEVLETİNİN EN BÜYÜK HEDEFİ TÜRKİYEDİR, HER ZAMAN DENEYECEKLERDİR, UYANIK OLMALIYIZ
YOKSA EZİLİR GİDERİZ
Olması gereken oluyor,,Esad ülkesinde terörizme izin vermiyor bu kadar basit,,Esad ülkesini geri alınca umarım ordaki amerikan üstlerini ve amerikan askerlerinide kovar
putin babamız
yürü be Esat bir tane terörist kalmayıncaya kadar devam.
olmasi gereken de buydu zaten nerden geldikleri belli olmayan sozde cihatci yaratiklar okadar insanin kanini döktü darisi onlara olsun...
yazık ordakı çoluk çocuğa olan oluyıor günah
vay anasını arkadaş şu esed cuma namazını ankara hacı bayram velide kılacam diyor
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