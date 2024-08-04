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  4. Ve beklenen oldu! Zelenskiy sosyal medyadan duyurdu, görüntüler paylaşıldı

Ve beklenen oldu! Zelenskiy sosyal medyadan duyurdu, görüntüler paylaşıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.08.2024 18:04
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Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu. Zelenskiy'in paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı. Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmazken Rusya daha önceden yaptığı açıklamada hepsinin vurulacağını ifade etmişti.

Ve beklenen oldu! Zelenskiy sosyal medyadan duyurdu, görüntüler paylaşıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

SAYI BİLİNMİYOR

Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.

KREMLİN'DEN TEHDİT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Sayıları giderek azalacak, vurulacaklar... Ama tabii ki bu teslimatların cephedeki olayların gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" demişti.

"NATO SAVAŞA ÇEKİLEBİLİR"

F-16'ların Ukrayna'ya gelmesinin savaşın seyrini değiştirebileceğini söyleyen uzmanlar, bu uçakların vurulması halinde de NATO'nun savaşa çekilebileceğini dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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