Ve beklenen oldu! Zelenskiy sosyal medyadan duyurdu, görüntüler paylaşıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'in paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2024

SAYI BİLİNMİYOR

Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.

KREMLİN'DEN TEHDİT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Sayıları giderek azalacak, vurulacaklar... Ama tabii ki bu teslimatların cephedeki olayların gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" demişti.

"NATO SAVAŞA ÇEKİLEBİLİR"

F-16'ların Ukrayna'ya gelmesinin savaşın seyrini değiştirebileceğini söyleyen uzmanlar, bu uçakların vurulması halinde de NATO'nun savaşa çekilebileceğini dile getirmişti.