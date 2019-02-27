MAGAZİN

Ve Demet Akalın Alişan'ın oğlu Burak'ı görmeye gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

6 yıllık küslüğün ardından canlı yayında ağlayarak barışan Alişan ve Demet Akalın kavuştu. Akalın sünnet olan Alişan'ın oğlu Burak'ı paylaştı.

Ve Demet Akalın Alişan'ın oğlu Burak'ı görmeye gitti

Magazin dünyasında kavgalar malum bitmiyor. Eski dostlar düşman eski düşmanlar dost olabilir. Alişan ve Demet Akalın da bir dönemin en yakın arkadaşlarıydı. Ama ne olduysa oldu ve küstüler...

Küslük 6 yıl sürdü ve nihayetinde ikili canlı yayında duygu dolu anlar yaşayıp barıştılar. Barışmanın ardından ise herkes Akalın'a Alişan'ın bebeği Burak'ı ne zaman görmeye gideceğini soruyordu. Akalın bugün sünnet olan Burak bebeği ziyaret etti.

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Instagram'dan ise hemen paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Akalın paylaşımına "Paşam erkekliğe ilk adımı atıyor oy" yazdı ve Burak bebeği paylaştı. Herkes bunun bir buluşma olduğunu düşündü.

Şimdi akıllarda Akalın'ın hediye olarak Alişan'a ne götürdüğü sorusu var!

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