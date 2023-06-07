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  4. Ve oylama başladı! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim yarışı: Gözler o adaylarda

Ve oylama başladı! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim yarışı: Gözler o adaylarda

07.06.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de 28. yasama dönemi başlarken Geçici Başkanlık görevini en yaşlı Meclis üyesi sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli üstlenmişti. Meclis'in yeni dönemindeki başkanının seçilmesi için oylama bugün yemin töreninin ardından başladı.

Ve oylama başladı! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim yarışı: Gözler o adaylarda

TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçiminin birinci tur oylaması başladı. Genel Kurulda, TBMM Başkanı adaylarının isimleri okunduktan sonra Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, oylamanın gizli yapılacağını belirterek, uyulması gereken kuralları Genel Kurulun bilgisine sundu.

Daha sonra Genel Kurulda Meclis Başkanı seçiminin birinci tur oylama işlemine geçildi.

İŞTE MECLİS BAŞKANI ADAYLARI

TBMM Başkanı seçiminde, AK Parti'den İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP'den Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti'den (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi'nden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi'nden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve TİP'ten Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay yarışacak.

SEÇİM TAMAMLANANA DEK ÇALIŞMA SÜRECEK

Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu bugün Meclis Başkanı seçimi tamamlanana kadar çalışacak, yarın toplanmayacak.

(AA)

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