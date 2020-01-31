HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ve saatler kaldı: Britanya ayrılıyor

Ve saatler kaldı: Britanya ayrılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 08:10 | Son Güncelleme

Artık dönüş yok.

Yaklaşık 50 yıllık üyeliğin ardından Britanya bu gece AB’den ayrılıyor. Ancak Brexit ile Brexit süreci bitmiyor. Brüksel ve Londra’yı zorlu bir müzakere süreci daha bekliyor.Britanya'da 2016'da yapılan referandumda sandıktan kıl payı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı çıktığından bu yana "British exit", yani Türkçe çevirisiyle "Britanyalı çıkışı" ifadesinden türeme "Brexit" sözcüğü akıllara kazındı. Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma yanlıları yüzde 52, AB'de kalma taraftarları ise yüzde 48'lik oy oranına sahip olmuştu.

Geride kalan yaklaşık üç buçuk yıllık süre, Britanya'nın AB'den nasıl, ne zaman ve hangi koşullar altında çıkacağının tartışılmasıyla geçti.

Beklenen gün sonunda geldi. Cuma gece yarısından önce Britanya, yaklaşık 50 yıllık üyelik ve üç buçuk yıllık siyasi ve ekonomik belirsizliğin ardından AB'yi terk ediyor. Perşembe günü 27 AB üyesi ülke de Britanya'nın çıkış anlaşmasını onayladı. Bundan böyle Britanya, AB kurumlarında temsil edilmeyecek. Örneğin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Britanyalı vekiller, iş yerleri ve çalışma arkadaşlarına veda etti bile.

Brexit tartışmaları bitmeyecek

Ancak Brexit tartışmaları, AB'den çıkışla sona ermeyecek. Londra ve Brüksel'in önünde çetin bir yol var. Gelecek 11 ay içinde, 2021 yılından itibaren ticaret ve diğer alanlardaki ilişkilerin nasıl sürdürüleceğinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bazı çevreler, söz konusu sürenin çok kısa olduğunu ve bu süreçte yeni anlaşmazlıkların baş gösterebileceğini söylüyor.

Tarihi geceye, başkent Londra'da görkemli değil, mütevazı bir program eşlik edecek: Bir ışık şovu, Birleşik Krallık bayrakları ve Başbakan Boris Johnson'ın yapacağı konuşma. Londra'da Cuma akşamı herhangi bir havai fişek şovu olmayacak, kentin ünlü yapılarından Big Ben'de de çanlar Brexit için çalmayacak. Başbakan Johnson, töreni Brexit karşıtlarını hayal kırıklığına uğratmama amacıyla minimal tuttuklarını söyledi.

Yüzde 53 kalmak istiyor

Ancak Johnson'ın Britanya toplumunu bölünmekten bu hamleyle kurtarıp kurtarmayacağı bir muamma. Yapılan son anketler, Britanyalıların yüzde 53'ünün AB'de kalmak istediğini, yüzde 47'sininse AB'den ayrılmak istediğini gösteriyor.

Başbakan Johnson, ülkesi ile AB arasındaki ilişkilerle ilgili hedefleri gelecek hafta basına açıklamayı planlıyor. Johnson Perşembe günü ise ulusal egemenliğin sorunsuz ticaretten daha önemli olduğunu vurguladı. Johnson, ülkesini AB kurallarına bağımlılıktan tamamen kurtarmak ve ilişkilerin boyutunu büyük ölçüde küçültmek istiyor. Bunun karşısında AB Komisyonu, Britanya'dan AB standartlarına bağlı kalmasını istiyor.

AB Komisyonu, Britanya ile müzakere çizgisini gelecek Pazartesi önerecek. Önerinin daha sonra 27 AB üyesi tarafından onaylanması gerekecek. Şubat ayı sonu, Mart ayı başında da taraflar müzakere masasına oturacak.

Aslında hiçbir şey değişmeyecek

Brüksel ve Londra yıllardır o müzakere masasında çıkış anlaşmasını görüşmüştü. Nihayetinde varılan çıkış anlaşması, yıl sonuna kadar bir geçiş dönemi öngörüyor. Dolayısıyla gündelik yaşamda Cumartesi sabahı her şey olduğu gibi kalacak. Örneğin Britanya şimdilik AB iç pazarı ve Gümrük Birliği'nde kalıyor. Ancak henüz ortada bir ek anlaşma yok. Bu nedenle de ticaret alanında ciddi sorunlar yaşanması tehlikesi mevcut.

Başbakan Johnson'ın bunun dışında başka sorunları var. Örneğin İskoçya ve Galler ve Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerinde İngiliz hükümetine öfkenin dozu artarken bağımsızlık fikri de güçleniyor.

Brüksel'de ayrılık acısı

AB, Brexit ile birlikte en güçlü ikinci ekonomisini ve dördüncü en büyük katkı sağlayıcısını kaybediyor. Brexit ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kalıcı beş üyesinden biri olan askeri ve nükleer bir güç, AB kulübünden ayrılıyor.

Brüksel ise üzgün. Annesi Alman, babası İngiliz olan Avrupa Parlamentosu üyesi Katarina Barley, Cuma akşamını içine kapanarak geçireceğini söyledi. Londra'ya gideceğini söyleyen Barley, "İngiliz akrabalarım veya arkadaşlarımla sarhoş olacağım… Her halükarda yas tutacağım" diye konuştu.

dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
ABD'den 'savaş' adımı! OnaylandıABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Vuhanlıları geri getirecek

Çin'den flaş karar! Yurt dışındaki Vuhanlıları...

ABD Temsilciler Meclisi'nden 'savaş' hamlesi! Yasa tasarısı kabul edildi

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da deprem!

Koronavirüs kabusunda yeni gelişme! ABD'de ilk kez...

Koronavirüs kabusunda yeni gelişme! ABD'de ilk kez...

Skandal görüntüler sonrası AP'den Türk Bayrağı açıklaması!

Skandal görüntüler sonrası AP'den Türk Bayrağı açıklaması!

Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.