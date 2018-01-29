MAGAZİN

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

MAGAZİN HABERLERİ | 29.01.2018 11:24 | Son Güncelleme 9 saat önce

Seren Serengil’in yorumcu olduğu ‘Duymayan Kalmasın’ programında Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Seren perşembe günü teslim olacağını açıkladı. Demet Akalın da yakın arkaşının yerine yarın programda yorum yapacak.

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Seren Serengil karara uymadı. Gülben Ergen şikayet etti. Seren Serengil için 3 gün ‘zorlama hapis’ kararı çıktı. Seren perşembe günü teslim olacağını açıkladı. Demet Akalın da yakın arkaşının yerine yarın programda yorum yapacak.

NE OLMUŞTU?
Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil demet akalın

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ağzına fermuar çekmeyi öğrenir artık bu yaş ve olaydan sonra herhalde!:) Yaa işte öyle,ne oldum değil ne olacağım demeli insan!..
Birini kotulerken savunduğu insana da bakmalı insan!
Gülben ergen de Instagram hesabından Adalet diye paylaşmış yuvasını yıktıgın kadının adaleti nolcak???
Bir kadın eşini aldatır kötü olan kadın olur. Bir erkek eşini aldatır kötü olan erkekle yatan kadın olur. Bizim toplumda erkeğe toz kondurulmuyor. Gülben ergen hatalı tamam ama asıl suç kadınlarını aldatan erkekler. Takmış gülben ergene. Sizin yanınızdaki erkeklerin kocalarınızın hiç iradesi,sadakati, namusu yok mu?
kanuna saygılı olmayı öğrenir inşallah..Tedbir kararı alınan bi olay hakkında neden konuşuyorsun ki..
show devam etmeli, bunu da reklama çevirdin ya helal olsun...
Bunların hepsini içeri atacaksın. Seviyesizlikeri tv de belli
AMANNN KÖRÜN ISTEDİĞİ BİR GÖZ ALLAH VERDİ IKİ GÖZ.BU DEMETE YARADI HERGÜN SOSYAL MEDYADAN İNSANLARA BULAŞIYORDU ŞIMDI YOL AÇILDI.BU KADIN PARA DIYE ÖLECEK.EH NAPSIN BORÇ ÖDEYE ÖDEYE BITMEDI
al birini vur ötekine pişti))))))))))))))))))))))
Kararda ilginc. Sonucta serengil magazin programi sunan biri. Ve cokta dogrucu biri.. Gulben de kendini magazinlere konu eden bir tipleme.. Kendinide dava etseymis Keske o zmn ;) yani ozmn sadece işinle anıl baska seylerinle degil
yargı kararını tartışabilirsin ama çiğneyemezsin.
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