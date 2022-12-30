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Ve SpaceX'in kapısı çalındı! Soyuz'daki sızıntı krizinde çok konuşulacak gelişme...

30.12.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın şirketi SpaceX bu kez uzaydaki sızıntı nedeniyle gündemde. Bildiğiniz gibi Rus Soyuz kapsülünde meydana gelen soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir kriz yaşanıyor. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, mürettebatını planlanandan önce Dünya'ya getirmek için İstasyon'a boş bir araç göndermeyi düşündüğünü söylemişti. Fakat çıkan bir haber, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) SpaceX'in kapısını çaldığını gösterdi.

Ve SpaceX'in kapısı çalındı! Soyuz'daki sızıntı krizinde çok konuşulacak gelişme...

Reuters'ta yer alan o habere göre, Rus Soyuz kapsülündeki soğutma sıvısı sızıntısından sonra NASA, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bazı mürettebat üyeleri için alternatif bir eve dönüş yolculuğu sunup sunamayacağını araştırıyor.

NASA ve Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Rusya'nın Soyuz MS-22 uzay aracında meydana gelen soğutma sıvısı sızıntısının nedenini bulmaya çalışıyor. Uzay aracının iki kozmonot ve bir ABD astronotundan oluşan üç kişilik mürettebatı gelecek yılın başlarında Dünya'ya geri getirmesi bekleniyordu.

BBC'de yer alan bir haberde, Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Soyuz kapsülleri sızdırmaya başladıktan sonra üç mürettebat üyesini planlanandan önce eve getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS-UUİ) boş bir uzay aracı göndermeyi düşündüğünü söylemişti.

"NASA BAŞKA BİR SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİYOR"

Reuters'taki habere göre ise Rusya mürettebatı Dünya'ya getirmek için başka bir Soyuz aracı fırlatamazsa veya herhangi bir nedenle bunu yapmanın çok riskli olacağına karar verirse, NASA başka bir seçeneği değerlendiriyor.

NASA sözcüsü Sandra Jones, Reuters'e yaptığı açıklamada, SpaceX'e, gerekirse Dragon uzay aracı ile ek ekip üyelerini geri getirme yetenekleri hakkında birkaç soru sorduklarını ancak şu anda ana odak noktalarının bu olmadığını açıkladı.

"KAPASİTE ARTIRIMI" VE "BOŞ KAPSÜL" İHTİMALİ

NASA, örneğin şirketin şu anda istasyonda demirli olan Crew Dragon'un mürettebat kapasitesini artırmanın bir yolunu bulup bulamayacağını veya mürettebatın kurtarılması için boş bir kapsül fırlatıp fırlatamayacağını sormuş olabilir.

Sızdıran Soyuz kapsülü, ABD'li astronot Frank Rubio ile kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dimitri Petelin'i altı aylık bir görev için eylül ayında uzay istasyonuna götürdü. Mart 2023'te Dünya'ya dönmeleri planlandı ancak yaşanan sızıntı şu anda tüm planları etkilemiş durumda.

İki NASA astronotundan, bir Rus kozmonottan ve bir Japon astronottan oluşan istasyonun diğer dört mürettebat üyesi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ekim ayında SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla gelmişti.

SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı, NASA'nın alçak Dünya yörüngesindeki insanlı uzay uçuşu çalışmalarının en önemli parçası haline geldi. Rusya'nın Soyuz programının yanı sıra, Crew Dragon kapsülü de insanları uzay istasyonuna getirip geri getirebiliyor.

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