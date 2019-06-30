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Ve Trump Kuzey Kore'ye Ayak Basan İlk ABD Başkanı

30.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore’ye geçti, Kim Jong Un’la el sıkıştı. Görevdeyken Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı olan Trump, Kim’i en kısa zamanda Beyaz Saray’a davet etmek istediğini söyledi

Ve Trump Kuzey Kore'ye Ayak Basan İlk ABD Başkanı

G-20 Liderler Zirvesi için Japonya’daki temaslarını tamamladıktan sonra Güney Kore’ye geçen Başkan Donald Trump, attığı Twitter mesajında, iki Kore’yi ayıran askersiz bölgede Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşeceğini, “kendisiyle sadece el sıkışıp merhaba diyeceğini” söylemişti.

Söylediğini gerçekleştiren Donald Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti. Askerden arındırılmış bölgede Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tokalaşan Trump, sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına adım attı.

Trump Kim’e “Sınırı geçmekten gurur duyduğunu” söyledi ve Kuzey Kore liderini “en kısa zamanda Beyaz Saray’a davet etmek istediğini” açıkladı.

Kore yarımadasını bölen silahsızlandırılmış bölgede gazetecilere konuşan Trump geçişi 'tarihi bir an' olarak tanımladı; ‘’Büyük ilerleme sağlandı. Özellikle güzel bir dostluk oldu. Dünya için güzel bir gün" dedi.

Kim Jong Un da Trump kadar olumlu açıklamalarda bulundu ve buluşmanın ABD Başkanı ile aralarındaki mükemmel ilişkinin işareti olduğunu söyledi.

Trump ile aralarındaki “harika ilişkinin”, durma noktasına gelen nükleer müzakerelerdeki engelleri aşmalarını sağlayacağını belirten Kim "Bunun, talihsiz geçmişi arkada bırakıp yeni bir geleceğe bakmak için niyet ifadesi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Kim, "Görüşme teklifine çok şaşırdım, önceden ayarlanmış bir şey değildi" ifadelerini de kullandı.

İkilinin buluşmasında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de yer aldı. Moon da buluşmanın Kore Yarımadası’nda barış açısından büyük bir sembolik önem taşıdığını söyledi.

Trump, Kim’le görüşmesi sonrası, müzakere heyetlerlerinin 2-3 hafta içinde bir araya geleceğini de açıkladı. ABD Başkanı, Kuzey Kore'nin geçen Mayıs ayındaki yaptığı füze denemeleriyle ilgili de, ‘’Bunlar pratikte hemen her ülkenin test edeceği füzelerdi ve en önemlisi nükleer deneme yapılmadı’’ dedi.

Trump görüşme sonrası da Twitter üzerinden, "Eğer Kim davetimi kabul edip buraya gelmiş olmasaydı, basın beni çok kötü gösterecekti. İkimizin de iyi görünmesini sağladınız, teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yürütülen müzakereler geçen yıl hız kazanmış, Trump ve Kim ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. İki lider 'Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması' konusunda kararlılıklarını dile getirmişti.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş; bu görüşmeler de ABD'nin Kuzey Kore yaptırımlarını hafifletmemesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Kuzey Kore’ye daha önce görevdeyken hiçbir ABD Başkanı ayak basmadı Sadece ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter, Beyaz Saray'daki görevi sona erdikten sonra diplomatik temaslar için Kim'in babası Kim Il-sung'u 1994 yılında ziyaret etmişti.

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