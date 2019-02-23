"Veba salgını Musul'u kasıp kavuruyor"

ABDULLAH DOĞAN - Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Aydın Beyatlı, "DEAŞ, Musul'da yüzlerce insanı öldürüp, göllere ve su kuyularına attı. Suda zamanla çürüyen bu cesetlerden veba salgını baş gösterdi ve adeta kenti kasıp kavuruyor. DEAŞ, Musul'dan çekildi ama mikrobu kaldı, hem de çok tehlikeli mikrobu." dedi.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup doktorla Irak'ın, Musul ve Kerkük kentlerinde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) güvenlik gücü Peşmerge'nin gayrimeşru referandum sonrası kentten çekildiğini vurgulayan Beyatlı, IKBY'nin bölgede son derece kötü bir yönetim ortaya koyduğunu ifade etti.

- "Kerkük'te fırtına öncesi sessizlik"

Beyatlı, kentte insan kaçırma, yolsuzluk, suikastlerin yaşandığını belirterek, Türkmenlerin merkezi hükümete bağlanmayı savunduğunu anlattı.

Türkmenlerin, Kürt ve Araplarla birlik ve kardeşliğin tesisinden yana olduğunu kaydeden Beyatlı, "Kerkük'te peşmergenin çekilmesiyle nispeten bir güvenlik sağlanmış oldu. Bu çekilmeyle bugüne kadar patlamalar son derece azaldı. Peşmergenin tekrar geleceği yönünde bazı söylentiler var. Hükümet hala kurulamadı. Bağdat ile Erbil arasında bazı anlaşmalar olduğu söylentileri var. İki gün öncesine kadar gerginlik ve endişe söz konusuydu. Kerkük'te fırtına öncesi sessizlik var." diye konuştu.