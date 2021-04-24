Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Soruşturmada, şirketin CEO'su ile birlikte toplam dört kişi gözaltına alındı.Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin'ın faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şirketin CEO'su İlker Baş'ın dün gece gözaltına alınmasından sonra bu sabah da şirketin üç çalışanı daha gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan'da "Şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.