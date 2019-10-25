İSTANBUL (AA) - "Vecihi Hürkuş ve Hava İzciliği Sergisi", 26-27 Ekim'de Ataşehir'de düzenlenecek.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneğinden (TVHMD) yapılan açıklamaya göre, Cemal Süreya Sergi ve Etkinlik Merkezinde, dönemin zorluklarına rağmen havacılıkta ilkleri başaran Hürkuş'a ait yaklaşık bin fotoğraf ve bazı özel materyaller ile anılar sergilenecek. Sergide, Türkiye'deki izciliğe dair bazı etkinlikler düzenlenecek.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneğinin yanı sıra Boğaziçi İzciler Derneği (BİBDER) ile Ataşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği sergi, iki gün boyunca vatandaşlara açık olacak.

Etkinlikteki oturumlarda, TVHMD Başkanı Bahadır Gürer, BİBDER Başkanı Hakan Külah, izci lideri Sündüz Atay, Doç. Dr. Oya Kurdaş Övünç, gazeteci Tolga Özbek, kaptan pilotlar Eyüp Turşucu ile Teoman Aktalay ve bazı katılımcılar konuşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürer, yaşamının her aşamasında çocukları ve gençleri havacılıkla buluşturmak isteyen, bu konuda akla gelmez çabalar içinde olan Vecihi Hürkuş'u "hava izciliği" gibi muhteşem bir fikrin yeni öncüleriyle anma kararı aldıklarını belirtti.