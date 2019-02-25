"Veda Hutbesi'nin Evrensel Mesajı" paneli

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Ümmet bugün birbirine düşme konusunda başkasını aratmayacak şekilde yanlış yapmaya devam ediyor. Kim Allah'tan ve İslam'dan başka ırkçılıkta, kanında, renginde, kabilesinde şeref arıyorsa şeytanın peşinden gidiyordur. Şeref Allah'ın katındadır. Veda Hutbesi'nin verdiği mesaj budur." dedi. Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle "Veda Hutbesinin Evrensel Mesajı" başlıklı panel Halk Sarayı'nda düzenlendi. Panelde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, katılımcılara Veda Hutbesi'nin tarihiyle ilgili bilgi verdi. Ardından İşliyen, Hz. Peygamber'in mesajlarını bugüne uyarlayarak güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşliyen, Hz. Muhammed'in ölümünden yaklaşık 3 ay önce Arafat'taki Veda Hutbesi'nde yaklaşık 140 bin kişiye seslendiğini hatırlatarak, "O rivayetler birleştirilip metin haline geliyor ve bugün Veda Hutbesi halini alıyor. Efendimiz hutbede birçok konuya değindi. Allah'ın Resulü'nün vermiş olduğu en temel evrensel mesajlardan bir tanesi 'Arapların aceme yani Arap olmayana, acemlerin de Araplara bir üstünlüğü yoktur' oldu." ifadelerini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü anımsatan İşliyen, Suudi Arabistan'ı eleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti: "Ümmet bugün birbirine düşme konusunda başkasını aratmayacak şekilde yanlış yapmaya devam ediyor. Kim Allah'tan ve İslam'dan başka ırkçılıkta, kanında, renginde, kabilesinde şeref arıyorsa şeytanın peşinden gidiyordur. Şeref Allah'ın katındadır. Veda Hutbesi'nin verdiği mesaj budur. Başka yerde izzet arayan, başka yerde başka şeyler arayan müminlerin cesetleri bugün denizlerin kenarında toplanır hale geldi. Bu kadar zengin bir geçmişi bu kadar parlak bir mazisi olan insanlar, bugün İslam ülkesine değil gayrimüslim ülkelere kaçıyorlar. Siz hiç ülkesinden kaçıp da Suudi Arabistan'a özgürlük var diye sığınan gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü bayrağında Kelime-i Tevhid yazan ülkenin karanlık elleri, öldürdükleri adamı kimyasal maddelerle buharlaştırıyorlar. Hürriyet adına özgürlük adına kaçan ya Avrupa'ya ya Amerika'ya kaçıyor, bu bizim eksiğimizdir."