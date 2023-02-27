Veda Mektubu oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Veda Mektubu dizisi konusu, oyuncuları ve isimleri

Veda Mektubu dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Veda Mektubu dizisi oyuncuları arasında ünlü isimler bulunuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizide Nurgül Yeşilçay Alanur karakterine, Rabia Soytürk Aslı karakterine, Emre Kıvılcım ise Mehmet karakterine hayat verecek. Veda Mektubu dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

VEDA MEKTUBU DİZİSİ OYUNCULARI

Veda Mektubu dizisi oyuncuları arasında Nurgüş Yeşilçay, Rabia Soytürk, Selim Bayraktar, Emre Kıvılcım, Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi isimler yer alıyor.

Nurgül Yeşilçay - Alanur Yıldız

Rabia Soytürk - Aslı Yıldız

Selim Bayraktar - Ziya Karlı

Bennu Yıldırımlar - Seher Karlı

Emre Kıvılcım - Mehmet Karlı

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine aşık olması ile kesişir.

Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

