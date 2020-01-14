VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için karlı tepelere tırmandı

Muş'ta, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, zarar gören enerji nakil hatlarını onarmak için hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Ekipler, kent merkezine 43 kilometre uzaktaki Karabey köyü Kamışlı mezrası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ile yüksek gerilim hattını onarmak için yoğun çaba sarf etti.

Araçların giremediği bölgede kilometrelerce yürüyen, karlı tepelere tırmanan ekipler, zorlu yolculuğun ardından, arızayı gidererek köye enerji verilmesini sağladı.

VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, yaptığı açıklamada, Muş'un kışın en çetin geçtiği illerden olduğunu, bu nedenle hatlarda arızaların yaşanabildiğini söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerden geçen hatlarda direk devrilmesi ya da iletken kopması gibi arızaların oluştuğunu anlatan Şentürk, ekiplerin tüm zorluklara rağmen arızalara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için çaba gösterdiğini vurguladı.