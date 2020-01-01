HABER
  4. VEDAŞ ekiplerinin eksi 15 derecede elektrik mücadelesi

VEDAŞ ekiplerinin eksi 15 derecede elektrik mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:26 | Son Güncelleme

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis ekipleri, yaklaşık eksi 15 derecelik havada elektrik hatlarındaki arızalarla mücadele ederek yeni yıla girdi.Ekipler, bayram, tatil ve yılbaşı demeden havanın eksi derecede olmasına rağmen, vatandaşlar enerjisiz kalmasın diye özverili bir şekilde çalışıyorlar.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis ekipleri, yaklaşık eksi 15 derecelik havada elektrik hatlarındaki arızalarla mücadele ederek yeni yıla girdi.
Ekipler, bayram, tatil ve yılbaşı demeden havanın eksi derecede olmasına rağmen, vatandaşlar enerjisiz kalmasın diye özverili bir şekilde çalışıyorlar. Arıza araçları ile gidebildikleri yere kadar giden ekipler yolun geri kalanı sırtlarındaki kilolarca ağırlıktaki çantalarla yürüyorlar. Bitlis merkeze bağlı Koruk Köyündeki elektrik arızasını gidermeye çalışan ekipler, vatandaşları elektriksiz bırakmamak için gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürdü.
VEDAŞ’ta görevli koordinatör mühendis Yunus Ağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saat 23.00 civarlarında merkeze bağlı Koruk köyünde elektrik kesintisi ihbarı aldıklarını söyledi. Koordinatör Mühendis Yunus Ağır, “Bu akşam çağrı merkezine gelen ihbar üzerine merkeze bağıl Koruk Köyünde enerjinin kesildiği bildirildi. Arkadaşlarımız hemen hazırlıklarını tamamlayıp arızanın olduğu yere doğru yolla çıktı. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerimizi aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Çalışmaları tamamladıktan sonra köye enerjiyi sağlıklı bir şekilde verdik. 7/24 hizmet anlayışıyla Bitlis merkez ve ilçesinde ekiplerimiz halka hizmet vermek için gece gündüz canla başla çalışıyorlar. Bu akşam eksi 15 derece de yılbaşı olması nedeniyle halkımızın enerjisi kesilmemesi için çalışmalarımızı özveriyle yürütüyoruz” dedi.
Teknisyen Önder Mert, ise arızanın olduğu köye giderek vakit kaybetmeden arızanın giderilmesi içi çalışma başlattıklarını belirtti.

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Malatya’da 2020’nin ilk bebeği Azra olduMalatya’da 2020’nin ilk bebeği Azra oldu
İzmir’de yeni yıl coşkusuİzmir’de yeni yıl coşkusu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İstanbul'da nefes kesen havai fişek gösterisi! 2020'ye böyle merhaba dediler!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.