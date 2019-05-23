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VEDAŞ Muş'ta 490 milyon lira yatırım yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 02:36 | Son Güncelleme

VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı: - "2020'nin sonuna kadar bu bölgeye 490 milyon liralık yatırım yapacağız"

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Genel Müdürü Sami Kovancı, "2020'nin sonuna kadar bu bölgeye 490 milyon liralık yatırım yapacağız." dedi.

Genel Müdür Sami Kovancı, VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu ve VEDAŞ Muş Müdürlüğü çalışanları, bir restoranda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Sami Kovancı, iftardan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu programın amacının, çalışanlarla daha iyi kaynaşmak ve değerlendirmelerde bulunmak olduğunu söyledi.

Bölgenin yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirten Kovancı, "Bölge her geçen gün gelişiyor. Muş'ta da güzel gelişmeler var. Biz hem yatırımları yerinde görmek hem de çalışanları ziyaret etmek için buraya geldik. Muş'ta ikinci bir TEDAŞ trafo merkezini yatırım programına aldık. Bu bizim için önemli bir yatırım. Kısa sürede buraya bir indirim merkezi yapacağız." dedi.

Sami Kovancı, şunları kaydetti:

"2020'nin sonuna kadar bu bölgeye 490 milyon liralık yatırım yapacağız. Tabi bu çok önemli bir rakam. Bu yatırımı biraz daha yukarı çıkartmayı hedefliyoruz. Burada önemli olan tahsilatı da kayıp kaçağı da arzu ettiğimiz düzeye indirmek. Bunun yanında otomasyon yatırımları yapıyoruz, uzaktan kontrol izleme yatırımları yapıyoruz. Arzu ediyoruz ki Muşumuza daha güzel yatırımlar yapalım ve kesintisiz bir enerji, sürekli bir enerji, düzgün voltajlı sabit enerjiyi tüm kullanıcıların hizmetine sunalım."

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