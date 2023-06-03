VEDAT IŞIKHAN kimdir, kaç yaşında? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan evli mi? İşte hayatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kim olduğu Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında mezun olan Vedat Işıkhan, günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. İşte Vedat Işıkhan'ın biyografisi...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini almıştır.

Yine aynı Enstitüden 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini aldı. Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır.

Işıkhan'ın Yönetim Stresi, Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler, Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon, Türkiye'de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Tüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri ve Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa ve Yardım Personelini Güçlendirme adlı kitapları bulunmaktadır.

