MAGAZİN

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Gastronomi Yazarı Vedat Milor, Cüneyt Özdemir'in 5N1K programının yapımcısı Kenan Taş'ın "Nusret hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

Yemekte milliyetçilik olmaz diyen Vedat Milor, şunları söyledi:

"Nusret keşke Allah izin verse de böyle küçük bir yerde istediği gibi en iyi etleri bularak, hiç poz vermeden kimseyle mutfakta işini yapabilse. Şimdi ayrı bir fenomen olmuş durumda. Şimdi hamburgere giriyorlar. Bu zaten uluslararası bir şirket, sadece Türk yatırımcı da değil bir de o var. Hani Türk markası diyoruz ama İsrailli bir ortağı da var. Yani büyük bir ortak yatırımcı ortağı uluslararası bir şirket. İnşallah ben onu sevdiğim için genç ve işini severek yapan, tutkulu bir insan olduğu için onun mutlu olması beni de mutlu eder. Ama bilemiyorum gerçekten bu tip uluslararası bir imparatorluk kurmak mı onu mutlu eder. Yoksa gerçekten küçük bir yerde, günün birinde maddi özgürlüğüne kavuştuğu zaman kendi yerini açıp, kendi istediği yerde kendi istediği gibi hayvanı işlemek ve tuz sahnesi yerine gerçek anlamda müşterileri ile daha derin ilişkiler kurmak.

"ONA BAKTIĞIM ZAMAN ÜZÜLÜYORUM"

Sosyal medyanın getirdiği kötü bir şey var; ister istemez fetişleşiyorsunuz. Yani Nusret'e giden herkes onunla tuz sahnesi çektirmek istiyor. Oradaki karşı tarafın ruhunu düşünmüyor. Bunu günde yüz kere yapan insan, otomatik olarak yapan insan artık zevk almıyor. Zaten Nusret de belki o yüzden kara gözlükler takıyor devamlı düşüncelerini belli etmek istemiyor. Ona baktığım zaman onun bir abisi olarak üzülüyorum yani onun adına üzülüyorum. Çünkü çok severek yaptığını zannetmiyorum. Ne olabilir? Sevdiği insanlarla, değer verdiği insanlarla karşılıklı konuşmak olabilir. Daha derin ilişkiler dediğim o. Mutfağa girmek olur, orada istediğini yapmak olur. Fakat kabiliyet olarak sorarsanız, bilgi olarak sorarsanız ben dört dörtlük olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten etten anlayan, nerede olduğunu bilen, bilgisini daha ileri götürmek isteyen, denemeyi seven biridir Nusret. Ve onu ilk keşfetmiş ve öne çıkarmış biri olarak da gurur duyarım."

Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları

1 / 38

'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'

'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'
2 / 38

'Bir teselli ver dedi'

'Bir teselli ver dedi'
3 / 38

'Canan Karatay en sevdigim dedi'

'Canan Karatay en sevdigim dedi'
4 / 38

'I love you cimbom dedi'

'I love you cimbom dedi'
5 / 38

'Herkes bize biz sana dediler'

'Herkes bize biz sana dediler'
6 / 38

'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'

'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'
7 / 38

'Çiğ çiğ yerim dedi'

'Çiğ çiğ yerim dedi'
8 / 38

'Organik adamsın dediler'

'Organik adamsın dediler'
9 / 38

'Ecele neke dedi'

'Ecele neke dedi'
10 / 38

'Derya kuzuları bunlar'

'Derya kuzuları bunlar'
11 / 38

'Rihanna da bizden yiyor'

'Rihanna da bizden yiyor'
12 / 38

'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'

'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'
13 / 38

'No money no honey dedi'

'No money no honey dedi'
14 / 38

'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'

'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'
15 / 38

'Davay davay dedi'

'Davay davay dedi'
16 / 38

'Parça güzel olunca ben'

'Parça güzel olunca ben'
17 / 38

'Kuzuyu yatırdık :)'

'Kuzuyu yatırdık :)'
18 / 38

'Im ready dedi'

'Im ready dedi'
19 / 38

'Benden fazla çalışıyorsun dedi'

'Benden fazla çalışıyorsun dedi'
20 / 38

'Tek imparator var oda sensin dedim'

'Tek imparator var oda sensin dedim'
21 / 38

'Hazır olun geliyorum dedi'

'Hazır olun geliyorum dedi'
22 / 38

'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'

'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'
23 / 38

'Önden tango arkadan halay dedi'

'Önden tango arkadan halay dedi'
24 / 38

Face to face! dedi

Face to face! dedi
25 / 38

'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'

'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'
26 / 38

'Süt değil süt danası severim dedi'

'Süt değil süt danası severim dedi'
27 / 38

'Baklavalar lensmi dediler'

'Baklavalar lensmi dediler'
28 / 38

'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'

'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'
29 / 38

'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'

'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'
30 / 38

'Reis sensin dedi'

'Reis sensin dedi'
31 / 38

'Ben hazırım dedi'

'Ben hazırım dedi'
32 / 38

'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'

'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'
33 / 38

'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'

'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'
34 / 38

'Kaçak et keser misin dediler'

'Kaçak et keser misin dediler'
35 / 38

'Senin havan başka dedi'

'Senin havan başka dedi'
36 / 38

'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'

'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'
37 / 38

'Eti bana sevdirir misin dedi'

'Eti bana sevdirir misin dedi'
38 / 38

'Aslan hemşerim'

'Aslan hemşerim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vedat milor nusret

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kralsın Vedat Milor...İşinin erbabı,İşinin ustası....Programlarını severek izlediğim yemeğin hakkını veren nadir gurmesin. Saygılar sunarım...
al birini vur ötekine. ya milör yada nusret. amaç gündeme gelmek
Bu nusret komedi filminde falan oynasin tipe bak saka gibi yaaa
Proğram yaptığını zanneden Vedat Milora faturayı yerleştirmişti hala unutamamış gibi:))))
Bak son resim uymuş ;).Gökkuşakları sizi
Diğer Haberler
Şükran Ovalı: Şişmanladım ama söylemiyor

Şükran Ovalı: Şişmanladım ama söylemiyor

Berna Laçin’den dolar tepkisi

Berna Laçin’den dolar tepkisi

Buse Terim: 'Daha doğurmadım merak etmeyin'

Buse Terim: 'Daha doğurmadım merak etmeyin'

Zeynep Nazlı Kayı sevgilisi Hacı Sabancı'nın kuzeniyle evlilikten dönmüş

Zeynep Nazlı Kayı sevgilisi Hacı Sabancı'nın kuzeniyle evlilikten dönmüş

Aslı Hünel, Savaş Fatih Yurtsever ile evlendi

Aslı Hünel, Savaş Fatih Yurtsever ile evlendi

Nadide Sultan düğünde baygınlık geçirdi

Nadide Sultan düğünde baygınlık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.