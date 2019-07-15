MAGAZİN

Vedat Milor'den "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna efsane yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Milor bir takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada olay oldu.

Vedat Milor'den "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna efsane yanıt!

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Milor, bugün Twitter hesabından "Uzun zamandır burada sizlerle bir soru-cevap etkinliği yapmak istiyordum. İsterseniz 15-20 dakika içinde başlayalım. Sorularınızı bunun altına yazarsanız, bazılarını yanıtlamaya çalışacağım" diyerek takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

424201

Milor, bir kadın takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna "Daha önce de söylemiştim. Eşimin dudakları" cevabını verdi.

vedat-milor-den-takipcisinin-en-sevdiginiz-tatli-12246778_3822_m

Milor bu cevabıyla başta kadınlar olmak üzere birçok takipçisinin takdirini topladı.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Çıplak pozuyla gündem olmuştu! Şimdi de...Çıplak pozuyla gündem olmuştu! Şimdi de...
Yüzünü son hali olay oldu! Akkaya patladı: Siz lahmacunları yerken...Yüzünü son hali olay oldu! Akkaya patladı: Siz lahmacunları yerken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vedat milor Vedat Milor eşi

En Çok Okunan Haberler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lindsay Lohan yine çok cesur! Bir paylaşım daha

Çıplak pozuyla gündem olmuştu! Şimdi de...

Deniz Akkaya 'yüzünü photoshopla uzatıyorsun' yorumlarına isyan etti

Yüzünü son hali olay oldu! Akkaya patladı: Siz lahmacunları yerken...

Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Aleyna'dan açıklama: Ben çok tıklandığımda...

Zabıtalar balonlarına el koymuştu! Haluk Levent o çocuğu buldu

Balonlarına el konulan o çocuğu buldu

Mine Tugay estetiksiz fotoğrafıyla bir kez daha olay oldu!

Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Sihirli Annem’in çocuk oyuncuları büyüdü!

Büyüdüler! Şimdi de film için bir aradalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.