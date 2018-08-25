Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Ülkenin en çok takip edilen ve sevilen yemek yazarlarından biri olan Vedat Milor, Twitter'dan başlattığı anketle yıllardır tartışılan 'menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği' sorusuna cevap arıyor.
Milor'un dün saat 16:04'te paylaştığı "Belki Twitter’da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" anketinde sadece bir saat içinde 30 binden fazla kişi oy kullandı. Yüzlerce kişi de anketi kendi takipçileriyle yeniden paylaştı. Milor'un anketine 300 binden fazla kişi katıldı. İşte o anket:
Belki Twitter’da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize(!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?— Vedat Milor (@vedatmilor) 24 Ağustos 2018
Vedat Milor, 10 Ekim 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nde yatılı okuyan Milor, mezuniyetinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde okumaya başladı. Buradaki eğitimini de tamamladıktan sonra Ardından London School of Economics'te okumaya başladı.
1986 senesinde, doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. 1990 senesinde Sosyoloji doktorasını tamamladı. Tezi "Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in", o sene Amerika'da, American Sociological Association tarafından senenin en iyi doktora tezi seçildi.
Eğitim serüveninin ardından askerlik vazifesini de yerine getiren Milor, 1991 senesinde Dünya Bankası'nda işe başladı. İki sene Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra New Jersey’de yer alan Princeton Üniversitesi'nde bir yıl misafir öğretim üyeliği yaptı.
Bir süre de Stanford Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Burada da %10 derecesine girerek mezun olduktan sonra aynı okulda doçent oldu. 2005 senesinde Türkiye'ye geldikten sonra, bir süreliğine Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dersi veren Milor, 2005 senesinden beri köşe yazıları yazıyor.
NTV'de prime time'da haftada üç kez yayınlanan “Vedat Milor'la Tadı Damağımda” adlı programını sundu.
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