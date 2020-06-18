Vedat Milor'u hiç böyle görmediniz! 41 yıl önce çekilen gençlik fotoğrafını paylaştı

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait ilk kez görülen bir fotoğrafını paylaştı.

Milor, paylaşımında, ''Sene 1979. Club Med’de tatilde. Boynumdaki boncuklar Run DMC’ye ilham veren bir kolye değil. O zamanlar bir şey yiyip içmek istediğiniz para yerine bu boncukları kullanıyordunuz.'' ifadelerini kullandı.

VEDAT MİLOR KİMDİR?

Prof. Dr. Vedat Milor (d. 10 Ekim 1955, İstanbul), Türk öğretim üyesi, yemek ve şarap eleştirmeni. NTV'de prime time'da haftada üç kez yayınlanan Vedat Milor'la Tadı Damağımda adlı programın sunucusudur. 2005 yılından beri perşembe ve pazar günleri Milliyet'te yazıyor.

Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Bir dönem London School of Economics'te eğitim gördü. Amerika'ya Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'ne gitti, sosyoloji doktorası yaptı. 1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. Doktora tezi "Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in", 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association tarafindan senenin en iyi doktora tezi seçildi. Doktorası bitip askerliğini de yapınca Dünya Bankası'nda işe başladı. İki yıl süren görevinde bir süre de Kemal Derviş'le çalıştı. Sonra Brown Üniversitesi'ne, sosyoloji bölümüne asistan profesör olarak girdi. Princeton Üniversitesi'nde Institute For Advanced Study'ye davet edildi, bir yıl misafir öğretmenlik yaptı. Stanford Üniversitesi'nde hukuk okudu. İlk yüzde 10'a girerek bitirdi. Aynı okulda doçent olarak çalıştıktan sonra bir ara bir şirketin hukuksal işlerine baktı. Daha sonra Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliğine başladı. Milor orada politik ekonomi, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler dersleri verdi.

Aslen Konyalı olan Vedat Milor, Linda S. Milor ile evlidir. Çiftin 2002 doğumlu Ceylan Handan adında bir kızı vardır.



