Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu! Devlet Bahçeli'nini danışmanı tepki gösterdi

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamasına atıfta bulunarak 'kebap değerlendirme kriterlerini' paylaştı. MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Çiçek, Milor'un paylaşımına tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” açılamasının ardından gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan imali bir paylaşım geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerini' şu ifadelerle sıraladı:

"Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır:

Zırhla mı çekilmiş?

Kuyruk yağı var mı?

İşletmeci bölücü mü?"

Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim:

Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu?

-Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor?

Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?"

Milor daha sonra Çiçek'in tweet'ini alıntılayarak, şu yanıtı verdi:

"Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır."



