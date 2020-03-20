Vedat Muriç, Fenerbahçe'de planları alt üst etti!

Fenerbahçe'de Vedat Muriç sıkıntısı yaşanıyor. Çaykur Rizespor'dan ilk transfer olduğu dönem ile son dönem arasındaki performans düşüş farkı sarı lacivertli yönetimi düşündürüyor.

Kendisi ile özel bir toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya eski performansına dönmesi gerektiğini söyledi. Performansındaki düşüşün farkında olduğunu söyleyen Kosovalı golcü bir an önce toparlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.

BONSERVİS BEDELİ DÜŞTÜ

Sezon ortasında performansındaki artış nedeniyle avrupa'da birçok kulübü peşine takan Muriç'e 15 milyon euro civarında bonservis teklifi gelmişti. Sarı lacivertli yönetim teklifleri tek tek reddederek daha yüksek bir rakama satmak istediğini belirtmişti. Son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle bonservisi 15 milyon euro'nun da altına düşen Muriç'in bu durumu sarı lacivertli yönetimini düşündürüyor.

(SKORER)

