Vedat Muriç, Fenerbahçe'de planları alt üst etti!

Fenerbahçe'de Vedat Muriç sıkıntısı yaşanıyor. Çaykur Rizespor'dan ilk transfer olduğu dönem ile son dönem arasındaki performans düşüş farkı sarı lacivertli yönetimi düşündürüyor.
Kendisi ile özel bir toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya eski performansına dönmesi gerektiğini söyledi. Performansındaki düşüşün farkında olduğunu söyleyen Kosovalı golcü bir an önce toparlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.
BONSERVİS BEDELİ DÜŞTÜ
Sezon ortasında performansındaki artış nedeniyle avrupa'da birçok kulübü peşine takan Muriç'e 15 milyon euro civarında bonservis teklifi gelmişti. Sarı lacivertli yönetim teklifleri tek tek reddederek daha yüksek bir rakama satmak istediğini belirtmişti. Son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle bonservisi 15 milyon euro'nun da altına düşen Muriç'in bu durumu sarı lacivertli yönetimini düşündürüyor.
(SKORER)
Galatasaray, Onyekuru'yu tekrar kiralıyor! İşte detaylar
Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçeli futbolcular evden çalışacak
TFF'de şok istifa! Sosyal medyadan açıkladı
Kilit pas ustası Jose Sosa
Galatasaray'da toplantı ertelendi
Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı
Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!
Flaş! Süper Lig için play-off önerisi
Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...
Beşiktaş, futbolcularına yurtdışına çıkma yasağı getirdi! İşte detaylar...
Juventus'un yıldızı karantinadan kaçarken yakalandı!
Alman kulübü, koronavirüs nedeniyle gelirlerinden vazgeçti!
Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu
Okuyucu Yorumları 1 yorum