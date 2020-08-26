Vedat Muriqi 19 milyon Euro bonservisle Lazio'da

Yapılan uzun pazarlıkların ardından Fenerbahçe ve Lazio, Vedat Muriqi transferi konusunda anlaşma sağladı.

tuttomercato’nun iddiasına göre; Lazio, Sarı-Lacivertliler’e 19 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ancak Muriqi’nin bedeli bu parayla da sınırlı kalmadı. Serie A temsilcisi, bonservis bedelinin yanı sıra 29 yaşındaki stoper Bastos’u da Kanarya’ya yolladı. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Angola’lı futbolcuyla ilgileniyordu. Böylece 1 taşla 2 kuş vurulmuş oldu.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon Serie A’da 16 maça çıkan Bastos, 1 gol kaydetti. 1.80 boyundaki futbolcu, Angola Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Çok sayıda oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, harcama limitleri konusunda sıkıntılıydı. Ancak 19 milyon euroluk bonservis bedeliyle birlikte limit problemi de aşılmış oldu. Kanarya, transfer döneminin sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte takımdan başka ayrılanlar da olacak.

ENNER VALENCIA TAMAM

Vedat Muriqi’den alınacak 19 milyon euronun yüzde 15’i eski kulübü Çaykur Rizespor’a verilecek. Bu da yaklaşık 3 milyon euro ediyor. Yani Fenerbahçe’nin kasasına net olarak 16 milyon euro girecek. Vedat Muriqi, daha önce yaptığı açıklamalarda Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini belirtmişti. Lazio da uzun yıllar sonra yeniden Devler Ligi vizesini almıştı. Bu arada Fenerbahçe, bir süredir boşta bulunan 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaştı. Valencia yakında kampa katılacak.

(AKŞAM)

