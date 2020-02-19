Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması

Menajer Haluk Canatar'dan son dakika Vedat Muriqi açıklaması geldi. Canatar sosyal medya hesabından ortaya atılan bazı iddiaları yalanladı.
"Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriqi ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur."
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