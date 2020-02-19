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Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'in temsilciliğini yapan Haluk Canatar'dan oyuncusuyla alakalı açıklama geldi.

Menajer Haluk Canatar'dan son dakika Vedat Muriqi açıklaması geldi. Canatar sosyal medya hesabından ortaya atılan bazı iddiaları yalanladı.

İŞTE HALUK CANATAR'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

"Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriqi ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur."

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Vedat Muriqi'in fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Haluk Canatar Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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