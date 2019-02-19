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Vedat Şahin cinayetinin davasında mütalaa

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

Suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı Savcı 7 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.Nişantaşı’nda suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal’ın öldürülmesine ilişkin 11 sağının yargılandığı davaya devam edildi.

Suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı Savcı 7 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.
Nişantaşı’nda suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal’ın öldürülmesine ilişkin 11 sağının yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 4 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Türker Aydoğdu ve Ahmet Tekin’in beraatini talep etti.
Savcı mütalaasında tutuklu sanıklar Nesim Denizci, Yaşar Sarar, Mert Genç, Hurşit Aydın, Özkan Korkut, Hasan Erdem ve İlhan Kurt hakkında ‘kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve aynı suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 13 yıldan 20’şer yıla kadar hapis, ’suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan da 1 yıl 3 aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Mütalaada firari sanıklar Yakup Kerem Saral ve Ender Doğan’ın dosyalarının ayrılması talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya cevap için süre istedi.
Mahkeme heyeti haklarında müebbet hapis cezası talep edilen 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma avukatların mütalaaya karşı beyanda bulunması için ertelendi.

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