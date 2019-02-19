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VEDAT ŞAHİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI'NDA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Nişantaşı'nda Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin firari sanık Yakup Saral'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.  Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, 7 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 24'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Nişantaşı'nda Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin firari sanık Yakup Saral'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, 7 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 24'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, firari olan 2 sanık hakkındaki dosyanın ayrılması, iki sanığın da beraatine karar verilmesi istendi.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan 4 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Ender Doğan ile Yakup Saral hakkındaki davanın ayrılmasını, tutuksuz sanıklar Türker Aydoğdu ve Ahmet Tekin'in beraatine karar verilmesini istedi.
Mütalaada sanıklar Nesim Denizci, Yaşar Sarar, Mert Genç, Hurşit Aydın, Özkan Korkut, Hasan Erdem ve İlhan Kurt hakkında, "Kan gütme amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Saldırıda bir kişinin de yaralandığı kaydedilen mütalaada, sanıkların, "Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Mütalaada, sanıkların, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve iki korumasının 24 Aralık 2014 tarihinde Nişantaşı'nda silahlı saldırıya uğradıkları, Vedat Şahin ve Ferdi Topal'ın öldüğü, Evren Aydın'ın ise yaralandığı belirtiliyor.
İddianamede, 11 şüpheli için, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "Silahlı örgüte üye olmak", "Tasarlayarak ve kan gütme saiki ile iki kişiyi öldürme, bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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