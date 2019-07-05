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Vedat Şahin'in öldürülmesi davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

NİŞANTAŞI'nda Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin firari sanık Yakup Kerem Saral'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) NİŞANTAŞI'nda Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin firari sanık Yakup Kerem Saral'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal öldürülmesi suçundan 3 sanığa ikişer kez müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar İlhan Kurt, Nesim Denizci, Özkan Korkut ve Hurşit Aydın getirilirken; sanık avukatları da katıldı. Esas hakkındaki savunmaları sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN 6 SANIĞA CEZA

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Yaşar Sarar, Mert Genç, Hurşit Aydın, Nesim Denizci, Özkan Korkut ve Hasan Erdem hakkında "örgüt üyeliği" suçundan ayrı ayrı 1'er yıl 15'er gün hapis cezası verdi.

VEDAT ŞAHİN VE FERDİ TOPAL'A YÖNELİK ÖLDÜRME EYLEMİ

Mahkeme, Vedat Şahin'in ve Ferdi Topal'ın öldürülmesi eyleminden ötürü sanıklar Hurşit Aydın, Nesim Denizci ve Özkan Korkut'un "Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme" suçlarından ayrı ayrı iki kez müebbet hapislerine karar verdi. Vedat Şahin'in ve Ferdi Topal'ın öldürülmesi eyleminden ötürü sanıklar Yaşar Sarar, Mert Genç, Hasan Erdem ise ayrı ayrı 12'şer yıl 6'şar ay hapis olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

EVREN AYDIN'A YÖNELİK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EYLEMİ

Evren Aydın'a yönelik öldürmeye teşebbüs eyleminden dolayı ise sanıklar Hurşit Aydın, Nesim Denizci ve Özkan Korkut'un 11 yıl 8 ay hapis cezası verilirken; aynı suçtan diğer sanıklar Yaşar Sarar, Mert Genç, Hasan Erdem 5 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Hurşit Aydın, Nesim Denizci ve Özkan Korkut'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Yaşar Sarar ve Hasan Erdem hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına da hükmetti. Ayrıca sanık Mert Genç hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

2 SANIĞA BERAAT

Sanıklar Ahmet Tekin ve Türker Aydoğdu'nun ise beraatlerine karar verildi. Sanıklar Yakup Kerem Saral, Ender Doğan ve İlhan Kurt hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve iki korumasının 24 Aralık 2014 tarihinde Nişantaşı'nda silahlı saldırıya uğradıkları, Vedat Şahin ve Ferdi Topal'ın öldüğü, Evren Aydın'ın ise yaralandığı belirtiliyordu. İddianamede, 11 şüpheli için, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "Silahlı örgüte üye olmak", "Tasarlayarak ve kan gütme saiki ile iki kişiyi öldürme, bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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