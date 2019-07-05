Vedat Şahin’in öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa müebbet hapis

Nişantaşı’nda 2014 yılında Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal’ın öldürülmesine, bir kişinin ise yaralanmasına ilişkin firari sanık Yakup Kerem Saral’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada 3 sanık 2’şer kez müebbet ve 12 yıl 8’er ay, 3 sanık ise 31 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.

24 Aralık 2014 tarihinde Nişantaşı’nda Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal’ın öldürülmesi, Enver Aydın’ın ise yaralanmasına ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Özkan Korkut, Nesim Denizci, İlhan Kurt ile Hurşit Aydın ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Avukatların savunmalarının ardından esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Özkan Korkut, “Benim bu konuyla uzaktan yakından alakam yok. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“İki grupla da alakam yok”

Sanık Nesim Denizci ise, “Hayatım boyunca iki grupla da alakam olmadı. Sayın savcımız benim gözcülük yaptığımı söylüyor. Bu konuyla alakalı bir tane bile kamera kaydı bulamadık. Maddi ve manevi olarak mağdurum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.