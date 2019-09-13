HABER

'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

OYUNCULAR Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünde olduğu 'Vee Perde' adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.

'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda

Kahraman DURAK/İZMİR, (DHA) - OYUNCULAR Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünde olduğu 'Vee Perde' adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.
İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki oyuna İzmirliler, yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran İzmirliler, 2 saat boyunca Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünü oynadığı 'Vee Perde'yi keyifle izledi. Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, İzmir Fuarı'nı özlediklerini dile getirdi. Yalçın, "Biz bu fuarda ne oyunlar sahneledik" dedi.
Oyunda Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in yanı sıra Kutay Şahin, Ortans Kıvanç, Serdar Bordanacı, Oben Onur ve Merve Akaydın da yer aldı. İki eski komedyen Cahide ve Adnan'ın hikayesini konu alan oyunda, bir zamanlar şöhreti doruklarda yaşamış 2 sanatçının birbiriyle çekişmeleri ve gösteri dünyasının acımasız etkisi anlatılıyor.

FOTOĞRAFLI

'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Adana’da 80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkan sapık, başarılı olamayınca darp ettiAdana’da 80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkan sapık, başarılı olamayınca darp etti
Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyedeZonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.